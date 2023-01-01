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Хаддерсфилд Таун - Норвич Сити 26 Августа прямая трансляция

26 Августа 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 4-й тур
Хаддерсфилд Таун
Норвич Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хаддерсфилд Таун - Норвич Сити, которое состоится 26 Августа 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
Норвич Сити
Норидж
Главные тренеры
АнглияНил Уорнок
АнглияНил Уорнок
АнглияНил Уорнок
ГерманияДавид Вагнер
История личных встреч
15.03.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 37-й турХаддерсфилд Таун1 : 1Норвич Сити
16.08.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й турНорвич Сити2 : 1Хаддерсфилд Таун
06.04.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 40-й турНорвич Сити7 : 0Хаддерсфилд Таун
12.09.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 1-й турХаддерсфилд Таун0 : 1Норвич Сити
05.04.2017Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 40-й турХаддерсфилд Таун3 : 0Норвич Сити
16.12.2016Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 22-й турНорвич Сити1 : 2Хаддерсфилд Таун
17.03.2015Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 38-й турХаддерсфилд Таун2 : 2Норвич Сити
13.12.2014Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 21-й турНорвич Сити5 : 0Хаддерсфилд Таун
19.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 3-й тур1 : 1Хаддерсфилд Таун
12.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 2-й турХаддерсфилд Таун0 : 1
08.08.2023Англия - Кубок лиги1-й раундХаддерсфилд Таун2 : 3
05.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 1-й тур3 : 1Хаддерсфилд Таун
08.05.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 46-й турХаддерсфилд Таун2 : 0
20.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 3-й турНорвич Сити3 : 1
16.08.2023Англия - Кубок лиги1-й раунд0 : 1Норвич Сити
12.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 2-й тур4 : 4Норвич Сити
05.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 1-й турНорвич Сити2 : 1
08.05.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 46-й турНорвич Сити0 : 1

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