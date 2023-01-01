Хаддерсфилд Таун - Норвич Сити 26 Августа прямая трансляция
26 Августа 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 4-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хаддерсфилд Таун - Норвич Сити, которое состоится 26 Августа 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
Норвич Сити
Норидж
Главные тренеры
|Нил Уорнок
|Нил Уорнок
|Нил Уорнок
|Давид Вагнер
История личных встреч
|15.03.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 37-й тур
|1 : 1
|16.08.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|2 : 1
|06.04.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 40-й тур
|7 : 0
|12.09.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|0 : 1
|05.04.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 40-й тур
|3 : 0
|16.12.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 22-й тур
|1 : 2
|17.03.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 38-й тур
|2 : 2
|13.12.2014
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|5 : 0
|19.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|1 : 1
|12.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|0 : 1
|08.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|2 : 3
|05.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|3 : 1
|08.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|2 : 0
|20.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|3 : 1
|16.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|0 : 1
|12.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|4 : 4
|05.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|2 : 1
|08.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|0 : 1