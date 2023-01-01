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Саутгемптон - Куинз Парк Рейнджерс 26 Августа прямая трансляция

Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия), вместимость: 32689
26 Августа 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 4-й тур
Саутгемптон
Куинз Парк Рейнджерс

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Саутгемптон - Куинз Парк Рейнджерс, которое состоится 26 Августа 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Саутгемптон
Саутгемптон
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
История личных встреч
07.02.2015Англия - Премьер-лига24-й турКуинз Парк Рейнджерс0 : 1Саутгемптон
27.09.2014Англия - Премьер-лига6-й турСаутгемптон2 : 1Куинз Парк Рейнджерс
02.03.2013Англия - Премьер-лига28-й турСаутгемптон1 : 2Куинз Парк Рейнджерс
17.11.2012Англия - Премьер-лига12-й турКуинз Парк Рейнджерс1 : 3Саутгемптон
19.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 3-й тур1 : 2Саутгемптон
12.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 2-й турСаутгемптон4 : 4
08.08.2023Англия - Кубок лиги1-й раунд3 : 1Саутгемптон
04.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 1-й тур1 : 2Саутгемптон
28.05.2023Англия - Премьер-лига38-й турСаутгемптон4 : 4
19.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 3-й турКуинз Парк Рейнджерс0 : 1
16.08.2023Англия - Кубок лиги1-й раундКуинз Парк Рейнджерс0 : 1
12.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 2-й тур1 : 2Куинз Парк Рейнджерс
05.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 1-й тур4 : 0Куинз Парк Рейнджерс
08.05.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 46-й турКуинз Парк Рейнджерс0 : 2

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