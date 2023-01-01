Саутгемптон - Куинз Парк Рейнджерс 26 Августа прямая трансляция
Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия), вместимость: 32689
26 Августа 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 4-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Саутгемптон - Куинз Парк Рейнджерс, которое состоится 26 Августа 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Саутгемптон
Саутгемптон
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
История личных встреч
|07.02.2015
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 1
|27.09.2014
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 1
|02.03.2013
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 2
|17.11.2012
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 3
|19.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|1 : 2
|12.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|4 : 4
|08.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|3 : 1
|04.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|1 : 2
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|4 : 4
|19.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|0 : 1
|16.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|0 : 1
|12.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|1 : 2
|05.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|4 : 0
|08.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|0 : 2