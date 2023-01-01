Бирмингем Сити - Плимут Аргайл 26 Августа прямая трансляция
Стадион: Сент-Эндрюс (Бирмингем, Англия), вместимость: 30009
26 Августа 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 4-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бирмингем Сити - Плимут Аргайл, которое состоится 26 Августа 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Эндрюс (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бирмингем Сити
Бирмингем
Плимут Аргайл
Плимут
Главные тренеры
|Стивен Шумахер
|Стивен Шумахер
|Стивен Шумахер
История личных встреч
|08.01.2022
|Кубок Англии
|1/32 финала
|0 : 1 ДВ
|19.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|0 : 2
|12.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|1 : 0
|08.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|0 : 2
|05.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|1 : 1
|08.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|1 : 2
|19.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|1 : 2
|12.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|0 : 0
|08.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|2 : 0
|05.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|3 : 1
|05.11.2022
|Кубок Англии
|1-й раунд
|5 : 1