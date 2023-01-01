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Бирмингем Сити - Плимут Аргайл 26 Августа прямая трансляция

Стадион: Сент-Эндрюс (Бирмингем, Англия), вместимость: 30009
26 Августа 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 4-й тур
Бирмингем Сити
Плимут Аргайл

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бирмингем Сити - Плимут Аргайл, которое состоится 26 Августа 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Эндрюс (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бирмингем Сити
Бирмингем
Плимут Аргайл
Плимут
Главные тренеры
АнглияСтивен Шумахер
АнглияСтивен Шумахер
АнглияСтивен Шумахер
История личных встреч
08.01.2022Кубок Англии1/32 финалаБирмингем Сити0 : 1 ДВПлимут Аргайл
19.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 3-й тур0 : 2Бирмингем Сити
12.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 2-й турБирмингем Сити1 : 0
08.08.2023Англия - Кубок лиги1-й раунд0 : 2Бирмингем Сити
05.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 1-й тур1 : 1Бирмингем Сити
08.05.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 46-й турБирмингем Сити1 : 2
19.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 3-й турПлимут Аргайл1 : 2
12.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 2-й тур0 : 0Плимут Аргайл
08.08.2023Англия - Кубок лиги1-й раундПлимут Аргайл2 : 0
05.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 1-й турПлимут Аргайл3 : 1
05.11.2022Кубок Англии1-й раунд5 : 1Плимут Аргайл

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