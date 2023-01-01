Ковентри Сити - Сандерленд 26 Августа прямая трансляция
26 Августа 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 4-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ковентри Сити - Сандерленд, которое состоится 26 Августа 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ковентри Сити
Ковентри
Сандерленд
Сандерленд
Главные тренеры
|Марк Робинс
|Тони Моубрей
История личных встреч
|25.02.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 34-й тур
|2 : 1
|31.07.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|1 : 1
|01.03.2020
|Англия - Первая лига
|Первая лига. 36-й тур
|1 : 0
|23.11.2019
|Англия - Первая лига
|Первая лига. 19-й тур
|1 : 1
|13.04.2019
|Англия - Первая лига
|Первая лига. 42-й тур
|4 : 5
|29.09.2018
|Англия - Первая лига
|Первая лига. 10-й тур
|1 : 1
|19.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|1 : 1
|12.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|3 : 0
|09.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|2 : 1
|06.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|2 : 1
|27.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Плей-офф - Финал
|1 : 1 5 : 6
|19.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|2 : 1
|12.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|2 : 1
|08.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|1 : 1 3 : 5
|06.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|1 : 2
|16.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Плей-офф - 1/2 финала. 2-й матч
|2 : 0