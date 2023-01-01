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Ковентри Сити - Сандерленд 26 Августа прямая трансляция

26 Августа 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 4-й тур
Ковентри Сити
Сандерленд

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ковентри Сити - Сандерленд, которое состоится 26 Августа 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ковентри Сити
Ковентри
Сандерленд
Сандерленд
Главные тренеры
АнглияМарк Робинс
АнглияТони Моубрей
История личных встреч
25.02.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 34-й турКовентри Сити2 : 1Сандерленд
31.07.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 1-й турСандерленд1 : 1Ковентри Сити
01.03.2020Англия - Первая лигаПервая лига. 36-й турКовентри Сити1 : 0Сандерленд
23.11.2019Англия - Первая лигаПервая лига. 19-й турСандерленд1 : 1Ковентри Сити
13.04.2019Англия - Первая лигаПервая лига. 42-й турСандерленд4 : 5Ковентри Сити
29.09.2018Англия - Первая лигаПервая лига. 10-й турКовентри Сити1 : 1Сандерленд
19.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 3-й тур1 : 1Ковентри Сити
12.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 2-й турКовентри Сити3 : 0
09.08.2023Англия - Кубок лиги1-й раунд2 : 1Ковентри Сити
06.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 1-й тур2 : 1Ковентри Сити
27.05.2023Англия - ЧемпионшипПлей-офф - ФиналКовентри Сити1 : 1 5 : 6
19.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 3-й турСандерленд2 : 1
12.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 2-й тур2 : 1Сандерленд
08.08.2023Англия - Кубок лиги1-й раундСандерленд1 : 1 3 : 5
06.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 1-й турСандерленд1 : 2
16.05.2023Англия - ЧемпионшипПлей-офф - 1/2 финала. 2-й матч2 : 0Сандерленд

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