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Престон Норт Энд - Суонси Сити 26 Августа прямая трансляция

Стадион: Дипдейл (Престон, Англия), вместимость: 23408
26 Августа 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 4-й тур
Престон Норт Энд
Суонси Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Престон Норт Энд - Суонси Сити, которое состоится 26 Августа 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Дипдейл (Престон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Престон Норт Энд
Престон
Суонси Сити
Суонси
История личных встреч
19.04.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 43-й турСуонси Сити4 : 2Престон Норт Энд
01.11.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 19-й турПрестон Норт Энд1 : 0Суонси Сити
22.01.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 28-й турСуонси Сити1 : 0Престон Норт Энд
28.08.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 5-й турПрестон Норт Энд3 : 1Суонси Сити
05.04.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 40-й турСуонси Сити0 : 1Престон Норт Энд
12.09.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 1-й турПрестон Норт Энд0 : 1Суонси Сити
01.02.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 30-й турПрестон Норт Энд1 : 1Суонси Сити
17.08.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 3-й турСуонси Сити3 : 2Престон Норт Энд
12.01.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 27-й турПрестон Норт Энд1 : 1Суонси Сити
11.08.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 2-й турСуонси Сити1 : 0Престон Норт Энд
19.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 3-й тур0 : 1Престон Норт Энд
12.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 2-й турПрестон Норт Энд2 : 1
08.08.2023Англия - Кубок лиги1-й раундПрестон Норт Энд2 : 2 2 : 4
05.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 1-й тур1 : 1Престон Норт Энд
08.05.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 46-й турПрестон Норт Энд0 : 3
19.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 3-й турСуонси Сити1 : 1
12.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 2-й тур3 : 2Суонси Сити
08.08.2023Англия - Кубок лиги1-й раундСуонси Сити3 : 0
05.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 1-й турСуонси Сити1 : 1
08.05.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 46-й тур3 : 2

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