Белшина - Ислочь 26 Августа прямая трансляция
Стадион: Спартак (Бобруйск, Беларусь), вместимость: 3700
26 Августа 2023 года в 15:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 19-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Белшина - Ислочь, которое состоится 26 Августа 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Спартак (Бобруйск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Белшина
Бобруйск
Ислочь
Минский район
История личных встреч
|14.04.2023
|Беларусь - Высшая лига
|4-й тур
|2 : 0
|09.10.2022
|Беларусь - Высшая лига
|24-й тур
|2 : 0
|21.05.2022
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|2 : 1
|13.09.2020
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|2 : 3
|10.05.2020
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|2 : 1
|09.07.2017
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|1 : 4
|17.09.2016
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|0 : 0
|12.05.2016
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|2 : 3
|19.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|1 : 1
|05.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|2 : 0
|23.07.2023
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|3 : 1
|08.07.2023
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|1 : 0
|01.07.2023
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|7 : 2
|19.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|1 : 0
|12.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|0 : 1
|06.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|2 : 3
|29.07.2023
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|1 : 0
|23.07.2023
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|1 : 4