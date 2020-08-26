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Белшина - Ислочь 26 Августа прямая трансляция

Стадион: Спартак (Бобруйск, Беларусь), вместимость: 3700
26 Августа 2023 года в 15:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 19-й тур
Белшина
Ислочь

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Белшина - Ислочь, которое состоится 26 Августа 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Спартак (Бобруйск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Белшина
Бобруйск
Ислочь
Минский район
История личных встреч
14.04.2023 Беларусь - Высшая лига 4-й тур Ислочь2 : 0Белшина
09.10.2022 Беларусь - Высшая лига 24-й тур Ислочь2 : 0Белшина
21.05.2022 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Белшина2 : 1Ислочь
13.09.2020 Беларусь - Высшая лига 23-й тур Белшина2 : 3Ислочь
10.05.2020 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Ислочь2 : 1Белшина
09.07.2017 Кубок Беларуси 1/16 финала Белшина1 : 4Ислочь
17.09.2016 Беларусь - Высшая лига 22-й тур Белшина0 : 0Ислочь
12.05.2016 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Ислочь2 : 3Белшина
19.08.2023 Беларусь - Высшая лига 18-й тур 1 : 1Белшина
05.08.2023 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Белшина2 : 0
23.07.2023 Кубок Беларуси 1/16 финала 3 : 1Белшина
08.07.2023 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Белшина1 : 0
01.07.2023 Беларусь - Высшая лига 14-й тур 7 : 2Белшина
19.08.2023 Беларусь - Высшая лига 18-й тур Ислочь1 : 0
12.08.2023 Беларусь - Высшая лига 17-й тур 0 : 1Ислочь
06.08.2023 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Ислочь2 : 3
29.07.2023 Кубок Беларуси 1/8 финала Ислочь1 : 0
23.07.2023 Кубок Беларуси 1/16 финала 1 : 4Ислочь

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