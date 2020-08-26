Динамо Мн - БАТЭ 26 Августа прямая трансляция
Стадион: Динамо (Минск, Беларусь), вместимость: 41040
26 Августа 2023 года в 16:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 19-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мн - БАТЭ, которое состоится 26 Августа 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Динамо (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо Мн
Минск
БАТЭ
Борисов
История личных встреч
|15.04.2023
|Беларусь - Высшая лига
|4-й тур
|1 : 3
|10.09.2022
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|0 : 0
|02.05.2022
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|2 : 2
|06.11.2021
|Беларусь - Высшая лига
|28-й тур
|1 : 1
|19.06.2021
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|0 : 2
|28.11.2020
|Беларусь - Высшая лига
|30-й тур
|0 : 0
|27.06.2020
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|0 : 2
|14.03.2020
|Кубок Беларуси
|1/4 финала
|3 : 2
|09.03.2020
|Кубок Беларуси
|1/4 финала
|1 : 2
|24.11.2019
|Беларусь - Высшая лига
|29-й тур
|3 : 0
|20.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|1 : 2
|13.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|2 : 2
|06.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|2 : 3
|28.07.2023
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|9 : 0
|20.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 2
|24.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|4 : 1
|17.08.2023
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 2
|10.08.2023
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|5 : 1
|01.08.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|3 : 5
|26.07.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|6 : 2