Динамо-Брест - Слуцк 26 Августа прямая трансляция
Стадион: ГОСК Брестский (Брест, Беларусь), вместимость: 10080
26 Августа 2023 года в 19:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 19-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо-Брест - Слуцк, которое состоится 26 Августа 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: ГОСК Брестский (Брест, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо-Брест
Брест
Слуцк
Слуцк
История личных встреч
|15.04.2023
|Беларусь - Высшая лига
|4-й тур
|2 : 0
|12.11.2022
|Беларусь - Высшая лига
|30-й тур
|0 : 0
|17.07.2022
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|2 : 0
|11.09.2021
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|0 : 0
|29.04.2021
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|1 : 1
|22.10.2020
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|3 : 1
|28.03.2020
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|0 : 1
|20.10.2019
|Беларусь - Высшая лига
|25-й тур
|3 : 2
|02.06.2019
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|1 : 3
|30.09.2018
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|4 : 0
|20.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|0 : 1
|12.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|0 : 1
|06.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|1 : 2
|29.07.2023
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|2 : 1
|22.07.2023
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|0 : 2
|20.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|1 : 2
|11.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|0 : 1
|05.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|1 : 1
|30.07.2023
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|1 : 0
|22.07.2023
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|0 : 1