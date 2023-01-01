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Динамо-Брест - Слуцк 26 Августа прямая трансляция

Стадион: ГОСК Брестский (Брест, Беларусь), вместимость: 10080
26 Августа 2023 года в 19:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 19-й тур
Динамо-Брест
Слуцк

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо-Брест - Слуцк, которое состоится 26 Августа 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: ГОСК Брестский (Брест, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо-Брест
Брест
Слуцк
Слуцк
История личных встреч
15.04.2023 Беларусь - Высшая лига 4-й тур Слуцк2 : 0Динамо-Брест
12.11.2022 Беларусь - Высшая лига 30-й тур Динамо-Брест0 : 0Слуцк
17.07.2022 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Слуцк2 : 0Динамо-Брест
11.09.2021 Беларусь - Высшая лига 22-й тур Динамо-Брест0 : 0Слуцк
29.04.2021 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Слуцк1 : 1Динамо-Брест
22.10.2020 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Динамо-Брест3 : 1Слуцк
28.03.2020 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Слуцк0 : 1Динамо-Брест
20.10.2019 Беларусь - Высшая лига 25-й тур Динамо-Брест3 : 2Слуцк
02.06.2019 Беларусь - Высшая лига 10-й тур Слуцк1 : 3Динамо-Брест
30.09.2018 Беларусь - Высшая лига 23-й тур Динамо-Брест4 : 0Слуцк
20.08.2023 Беларусь - Высшая лига 18-й тур 0 : 1Динамо-Брест
12.08.2023 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Динамо-Брест0 : 1
06.08.2023 Беларусь - Высшая лига 16-й тур 1 : 2Динамо-Брест
29.07.2023 Кубок Беларуси 1/8 финала 2 : 1Динамо-Брест
22.07.2023 Кубок Беларуси 1/16 финала 0 : 2Динамо-Брест
20.08.2023 Беларусь - Высшая лига 18-й тур Слуцк1 : 2
11.08.2023 Беларусь - Высшая лига 17-й тур 0 : 1Слуцк
05.08.2023 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Слуцк1 : 1
30.07.2023 Кубок Беларуси 1/8 финала 1 : 0Слуцк
22.07.2023 Кубок Беларуси 1/16 финала 0 : 1Слуцк

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