Сморгонь - Славия-Мозырь 26 Августа прямая трансляция
Стадион: Юность (Сморгонь, Беларусь), вместимость: 3200
26 Августа 2023 года в 17:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 19-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сморгонь - Славия-Мозырь, которое состоится 26 Августа 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Юность (Сморгонь, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сморгонь
Сморгонь
Славия-Мозырь
Мозырь
История личных встреч
|14.04.2023
|Беларусь - Высшая лига
|4-й тур
|4 : 1
|31.07.2021
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|0 : 2
|04.04.2021
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|1 : 1
|19.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|1 : 0
|13.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|1 : 1
|05.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|2 : 0
|22.07.2023
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|2 : 0
|02.07.2023
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|2 : 1
|20.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|0 : 1
|13.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|2 : 2
|04.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|1 : 0
|22.07.2023
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|1 : 2
|07.07.2023
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|0 : 0