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Сморгонь - Славия-Мозырь 26 Августа прямая трансляция

Стадион: Юность (Сморгонь, Беларусь), вместимость: 3200
26 Августа 2023 года в 17:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 19-й тур
Сморгонь
Славия-Мозырь

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сморгонь - Славия-Мозырь, которое состоится 26 Августа 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Юность (Сморгонь, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сморгонь
Сморгонь
Славия-Мозырь
Мозырь
История личных встреч
14.04.2023 Беларусь - Высшая лига 4-й тур Славия-Мозырь4 : 1Сморгонь
31.07.2021 Беларусь - Высшая лига 18-й тур Сморгонь0 : 2Славия-Мозырь
04.04.2021 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Славия-Мозырь1 : 1Сморгонь
19.08.2023 Беларусь - Высшая лига 18-й тур 1 : 0Сморгонь
13.08.2023 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Сморгонь1 : 1
05.08.2023 Беларусь - Высшая лига 16-й тур 2 : 0Сморгонь
22.07.2023 Кубок Беларуси 1/16 финала 2 : 0Сморгонь
02.07.2023 Беларусь - Высшая лига 14-й тур 2 : 1Сморгонь
20.08.2023 Беларусь - Высшая лига 18-й тур Славия-Мозырь0 : 1
13.08.2023 Беларусь - Высшая лига 17-й тур 2 : 2Славия-Мозырь
04.08.2023 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Славия-Мозырь1 : 0
22.07.2023 Кубок Беларуси 1/16 финала 1 : 2Славия-Мозырь
07.07.2023 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Славия-Мозырь0 : 0

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