Ганновер-96 - Гамбург 26 Августа прямая трансляция
Стадион: Хайнц фон Хайден Арена (Ганновер, Германия), вместимость: 49000
26 Августа 2023 года в 21:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 4-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ганновер-96 - Гамбург, которое состоится 26 Августа 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Хайнц фон Хайден Арена (Ганновер, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ганновер-96
Ганновер
Гамбург
Гамбург
Главные тренеры
|Тим Вальтер
История личных встреч
|08.04.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|27-й тур
|6 : 1
|30.09.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|10-й тур
|1 : 2
|07.05.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|2 : 1
|05.12.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|16-й тур
|1 : 0
|04.04.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|27-й тур
|3 : 3
|05.12.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|10-й тур
|0 : 1
|15.02.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|22-й тур
|1 : 1
|01.09.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|5-й тур
|3 : 0
|04.02.2018
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|1 : 1
|15.09.2017
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|2 : 0
|19.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|3-й тур
|1 : 2
|11.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|3 : 3 4 : 2
|06.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|2-й тур
|2 : 2
|29.07.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|1-й тур
|2 : 2
|22.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|19.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|3-й тур
|3 : 0
|13.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|3 : 4 ДВ
|06.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|2-й тур
|2 : 2
|28.07.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|1-й тур
|5 : 3
|05.06.2023
|Германия - Переходные матчи
|Переходные матчи. 2-й матч
|1 : 3