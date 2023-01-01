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Ганновер-96 - Гамбург 26 Августа прямая трансляция

Стадион: Хайнц фон Хайден Арена (Ганновер, Германия), вместимость: 49000
26 Августа 2023 года в 21:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 4-й тур
Ганновер-96
Гамбург

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ганновер-96 - Гамбург, которое состоится 26 Августа 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Хайнц фон Хайден Арена (Ганновер, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ганновер-96
Ганновер
Гамбург
Гамбург
Главные тренеры
Германия Тим Вальтер
История личных встреч
08.04.2023 Германия - Вторая Бундеслига 27-й тур Гамбург6 : 1Ганновер-96
30.09.2022 Германия - Вторая Бундеслига 10-й тур Ганновер-961 : 2Гамбург
07.05.2022 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур Гамбург2 : 1Ганновер-96
05.12.2021 Германия - Вторая Бундеслига 16-й тур Ганновер-961 : 0Гамбург
04.04.2021 Германия - Вторая Бундеслига 27-й тур Ганновер-963 : 3Гамбург
05.12.2020 Германия - Вторая Бундеслига 10-й тур Гамбург0 : 1Ганновер-96
15.02.2020 Германия - Вторая Бундеслига 22-й тур Ганновер-961 : 1Гамбург
01.09.2019 Германия - Вторая Бундеслига 5-й тур Гамбург3 : 0Ганновер-96
04.02.2018 Германия - Бундеслига 21-й тур Гамбург1 : 1Ганновер-96
15.09.2017 Германия - Бундеслига 4-й тур Ганновер-962 : 0Гамбург
19.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 3-й тур 1 : 2Ганновер-96
11.08.2023 Кубок Германии 1-й раунд 3 : 3 4 : 2Ганновер-96
06.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 2-й тур 2 : 2Ганновер-96
29.07.2023 Германия - Вторая Бундеслига 1-й тур Ганновер-962 : 2
22.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Ганновер-963 : 0
19.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 3-й тур Гамбург3 : 0
13.08.2023 Кубок Германии 1-й раунд 3 : 4 ДВГамбург
06.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 2-й тур 2 : 2Гамбург
28.07.2023 Германия - Вторая Бундеслига 1-й тур Гамбург5 : 3
05.06.2023 Германия - Переходные матчи Переходные матчи. 2-й матч Гамбург1 : 3

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