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Мактаарал - Шахтёр Крг 26 Августа прямая трансляция

26 Августа 2023 года в 15:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 21-й тур
Мактаарал
Шахтёр Крг

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мактаарал - Шахтёр Крг, которое состоится 26 Августа 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мактаарал
Атакент
Шахтёр Крг
Караганда
История личных встреч
15.04.2023 Казахстан - Премьер-лига 6-й тур Шахтёр Крг3 : 0Мактаарал
26.08.2022 Казахстан - Премьер-лига 17-й тур Мактаарал0 : 2Шахтёр Крг
10.04.2022 Казахстан - Премьер-лига 5-й тур Шахтёр Крг5 : 1Мактаарал
20.08.2023 Казахстан - Премьер-лига 20-й тур 0 : 1Мактаарал
23.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 16-й тур 2 : 2Мактаарал
15.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 15-й тур Мактаарал2 : 2
01.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 14-й тур Мактаарал1 : 2
25.06.2023 Казахстан - Премьер-лига 13-й тур 1 : 1Мактаарал
19.08.2023 Казахстан - Премьер-лига 20-й тур Шахтёр Крг2 : 0
13.08.2023 Казахстан - Премьер-лига 19-й тур 1 : 1Шахтёр Крг
05.08.2023 Казахстан - Премьер-лига 18-й тур Шахтёр Крг2 : 2
29.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 17-й тур 2 : 1Шахтёр Крг
23.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 16-й тур Шахтёр Крг1 : 0

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