Мактаарал - Шахтёр Крг 26 Августа прямая трансляция
26 Августа 2023 года в 15:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 21-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мактаарал - Шахтёр Крг, которое состоится 26 Августа 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мактаарал
Атакент
Шахтёр Крг
Караганда
История личных встреч
|15.04.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 0
|26.08.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 2
|10.04.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|5-й тур
|5 : 1
|20.08.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|20-й тур
|0 : 1
|23.07.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 2
|15.07.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 2
|01.07.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 2
|25.06.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|19.08.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 0
|13.08.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 1
|05.08.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|18-й тур
|2 : 2
|29.07.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 1
|23.07.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 0