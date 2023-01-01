Крылья Советов - Балтика 27 Августа прямая трансляция
Стадион: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия), вместимость: 44918
27 Августа 2023 года в 17:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 6-й тур
Главный судья: Михаил Иванов (Кострома, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Крылья Советов - Балтика, которое состоится 27 Августа 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Крылья Советов
Самара
Балтика
Калининград
Главные тренеры
|Игорь Витальевич Осинькин
|Сергей Николаевич Игнашевич
История личных встреч
|26.07.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа C
|2 : 3
|15.05.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|42-й тур
|0 : 1
|02.08.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|1-й тур
|0 : 0
|11.04.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|32-й тур
|1 : 0
|16.09.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|14-й тур
|3 : 0
|29.03.2015
|ФНЛ - Первый дивизион
|25-й тур
|0 : 2
|07.09.2014
|ФНЛ - Первый дивизион
|9-й тур
|2 : 0
|08.08.1998
|Чемпионат России Высший дивизион - 1998
|20-й тур
|1 : 1
|25.04.1998
|Чемпионат России Высший дивизион - 1998
|5-й тур
|0 : 0
|18.10.1997
|Чемпионат России Высшая лига - 1997
|32-й тур
|2 : 0
|18.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 1
|12.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 1
|09.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа C
|0 : 1
|05.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|5 : 1
|29.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|3 : 3
|19.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 1
|13.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 0
|10.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа C
|0 : 2
|06.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 1
|31.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 1
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Шестой тур РПЛ разбили на три дня. Вывески не такие яркие, как неделю назад, однако интересных матчей хватает.Предвкушаем матчи шестого тура РПЛ «Зенит» ждёт матч с удобным соперником. А «Ростов» Карпина зарубится с командой Юрана 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура РПЛ: «Крылья Советов» — «Балтика». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.