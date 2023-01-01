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Крылья Советов - Балтика 27 Августа прямая трансляция

Стадион: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия), вместимость: 44918
27 Августа 2023 года в 17:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 6-й тур
Главный судья: Михаил Иванов (Кострома, Россия);
Крылья Советов
Балтика

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Крылья Советов - Балтика, которое состоится 27 Августа 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Крылья Советов
Самара
Балтика
Калининград
Главные тренеры
Россия Игорь Витальевич Осинькин
Россия Сергей Николаевич Игнашевич
История личных встреч
26.07.2023 Фонбет Кубок России Группа C Крылья Советов2 : 3Балтика
15.05.2021 ФНЛ - Первый дивизион 42-й тур Балтика0 : 1Крылья Советов
02.08.2020 ФНЛ - Первый дивизион 1-й тур Крылья Советов0 : 0Балтика
11.04.2018 ФНЛ - Первый дивизион 32-й тур Балтика1 : 0Крылья Советов
16.09.2017 ФНЛ - Первый дивизион 14-й тур Крылья Советов3 : 0Балтика
29.03.2015 ФНЛ - Первый дивизион 25-й тур Балтика0 : 2Крылья Советов
07.09.2014 ФНЛ - Первый дивизион 9-й тур Крылья Советов2 : 0Балтика
08.08.1998 Чемпионат России Высший дивизион - 1998 20-й тур Балтика1 : 1Крылья Советов
25.04.1998 Чемпионат России Высший дивизион - 1998 5-й тур Крылья Советов0 : 0Балтика
18.10.1997 Чемпионат России Высшая лига - 1997 32-й тур Балтика2 : 0Крылья Советов
18.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур 2 : 1Крылья Советов
12.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур 1 : 1Крылья Советов
09.08.2023 Фонбет Кубок России Группа C Крылья Советов0 : 1
05.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур Крылья Советов5 : 1
29.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур Крылья Советов3 : 3
19.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур Балтика0 : 1
13.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур 2 : 0Балтика
10.08.2023 Фонбет Кубок России Группа C 0 : 2Балтика
06.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур Балтика2 : 1
31.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур 2 : 1Балтика
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Шестой тур РПЛ разбили на три дня. Вывески не такие яркие, как неделю назад, однако интересных матчей хватает.Предвкушаем матчи шестого тура РПЛ «Зенит» ждёт матч с удобным соперником. А «Ростов» Карпина зарубится с командой Юрана 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура РПЛ: «Крылья Советов» — «Балтика». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.

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