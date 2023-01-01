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Сочи - Локомотив М 27 Августа прямая трансляция

Стадион: Фишт (Сочи, Россия), вместимость: 47659
27 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 6-й тур
Главный судья: Алексей Сухой (Люберцы, Россия);
СочиЛокомотив М

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - Локомотив М, которое состоится 27 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Фишт (Сочи, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сочи
Сочи
Локомотив М
Москва
Главные тренеры
Россия Дмитрий Валерьевич Хохлов
Россия Михаил Михайлович Галактионов
История личных встреч
08.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 26-й тур Локомотив М3 : 0Сочи
29.01.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Сочи0 : 2Локомотив М
08.10.2022 МИР Российская Премьер-лига 12-й тур Сочи4 : 0Локомотив М
17.04.2022 Россия - Премьер-Лига 25-й тур Сочи2 : 2Локомотив М
25.10.2021 Россия - Премьер-Лига 12-й тур Локомотив М2 : 1Сочи
07.04.2021 Кубок России 1/4 финала Сочи1 : 3Локомотив М
14.03.2021 Россия - Премьер-Лига 22-й тур Локомотив М3 : 1Сочи
31.10.2020 Россия - Премьер-Лига 13-й тур Сочи2 : 1Локомотив М
04.07.2020 Россия - Премьер-Лига 26-й тур Локомотив М0 : 0Сочи
14.09.2019 Россия - Премьер-Лига 9-й тур Сочи0 : 1Локомотив М
19.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур Сочи4 : 0
13.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур 3 : 1Сочи
09.08.2023 Фонбет Кубок России Группа A 2 : 0Сочи
06.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур Сочи1 : 2
30.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур 2 : 0Сочи
19.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур 1 : 1Локомотив М
12.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур Локомотив М1 : 1
08.08.2023 Фонбет Кубок России Группа B 0 : 1Локомотив М
05.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур 4 : 1Локомотив М
30.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур 1 : 4Локомотив М
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Шестой тур РПЛ разбили на три дня. Вывески не такие яркие, как неделю назад, однако интересных матчей хватает.Предвкушаем матчи шестого тура РПЛ «Зенит» ждёт матч с удобным соперником. А «Ростов» Карпина зарубится с командой Юрана 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура РПЛ: «Сочи» — «Локомотив». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.

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