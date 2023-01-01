Сочи - Локомотив М 27 Августа прямая трансляция
Стадион: Фишт (Сочи, Россия), вместимость: 47659
27 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 6-й тур
Главный судья: Алексей Сухой (Люберцы, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - Локомотив М, которое состоится 27 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Фишт (Сочи, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сочи
Сочи
Локомотив М
Москва
Главные тренеры
|Дмитрий Валерьевич Хохлов
|Михаил Михайлович Галактионов
История личных встреч
|08.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|26-й тур
|3 : 0
|29.01.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 2
|08.10.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|4 : 0
|17.04.2022
|Россия - Премьер-Лига
|25-й тур
|2 : 2
|25.10.2021
|Россия - Премьер-Лига
|12-й тур
|2 : 1
|07.04.2021
|Кубок России
|1/4 финала
|1 : 3
|14.03.2021
|Россия - Премьер-Лига
|22-й тур
|3 : 1
|31.10.2020
|Россия - Премьер-Лига
|13-й тур
|2 : 1
|04.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|26-й тур
|0 : 0
|14.09.2019
|Россия - Премьер-Лига
|9-й тур
|0 : 1
|19.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|4 : 0
|13.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 1
|09.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа A
|2 : 0
|06.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 2
|30.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 0
|19.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|12.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 1
|08.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа B
|0 : 1
|05.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|4 : 1
|30.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 4
Текстовая трансляция
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Шестой тур РПЛ разбили на три дня. Вывески не такие яркие, как неделю назад, однако интересных матчей хватает.Предвкушаем матчи шестого тура РПЛ «Зенит» ждёт матч с удобным соперником. А «Ростов» Карпина зарубится с командой Юрана 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура РПЛ: «Сочи» — «Локомотив». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.