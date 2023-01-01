Шеффилд - Манчестер Сити 27 Августа прямая трансляция
Стадион: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия), вместимость: 32702
27 Августа 2023 года в 16:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 3-й тур
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити, которое состоится 27 Августа 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Манчестер Сити
Манчестер
|18
|вр
|Уэс Фодеринхэм
|15
|зщ
|Анель Ахмедходжич
|12
|зщ
|Джон Иган
|19
|зщ
|Джек Робинсон
|27
|зщ
|Яссер Ларуси
|23
|пз
|Бен Осборн
|16
|пз
|Оливер Норвуд
|21
|пз
|Вини Соуза
|8
|пз
|Густаво Хамер
|11
|нп
|Бени Траоре
|32
|нп
|Уильям Осула
|31
|вр
|Эдерсон
|2
|зщ
|Кайл Уолкер
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|25
|зщ
|Мануэль Аканджи
|24
|зщ
|Йошко Гвардиол
|16
|пз
|Родриго Эрнандес
|8
|пз
|Матео Ковачич
|47
|пз
|Фил Фоден
|10
|пз
|Джек Грилиш
|19
|нп
|Хулиан Альварес
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
Главные тренеры
|Пол Хекингботтом
|Хосеп Гвардиола
История личных встреч
|22.04.2023
|Кубок Англии
|1/2 финала
|3 : 0
|30.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 0
|31.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 1
|21.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 1
|29.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 0
|26.12.2006
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|0 : 1
|14.10.2006
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 0
|18.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 1
|12.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 1
|08.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|1 : 2
|04.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|1 : 0
|29.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|4 : 1
|19.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 0
|16.08.2023
|Суперкубок УЕФА - 2023
|Финал
|1 : 1 5 : 4
|11.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 3
|06.08.2023
|Суперкубок Англии - 2023
|Финал
|1 : 1 1 : 4
|30.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 2
Текстовая трансляция
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Вслед за Матео Ковачичем и Йошко Гвардиолом к «Сити» присоединился Жереми Доку.Вингером восхищался даже Мбаппе «Сити» подписал вундеркинда. Он в топ-3 лучших дриблёров Европы 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура АПЛ: «Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.