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Шеффилд - Манчестер Сити 27 Августа прямая трансляция

Стадион: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия), вместимость: 32702
27 Августа 2023 года в 16:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 3-й тур
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия);
Шеффилд Юнайтед
Манчестер Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити, которое состоится 27 Августа 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Манчестер Сити
Манчестер
18 Англия вр Уэс Фодеринхэм
15 Босния и Герцеговина зщ Анель Ахмедходжич
12 Ирландия зщ Джон Иган
19 Англия зщ Джек Робинсон
27 Франция зщ Яссер Ларуси
23 Англия пз Бен Осборн
16 Северная Ирландия пз Оливер Норвуд
21 Бразилия пз Вини Соуза
8 Нидерланды пз Густаво Хамер
11 Кот-д'Ивуар нп Бени Траоре
32 Дания нп Уильям Осула
31 Бразилия вр Эдерсон
2 Англия зщ Кайл Уолкер
3 Португалия зщ Рубен Диаш
25 Швейцария зщ Мануэль Аканджи
24 Хорватия зщ Йошко Гвардиол
16 Испания пз Родриго Эрнандес
8 Хорватия пз Матео Ковачич
47 Англия пз Фил Фоден
10 Англия пз Джек Грилиш
19 Аргентина нп Хулиан Альварес
9 Норвегия нп Эрлинг Холанд
Главные тренеры
Англия Пол Хекингботтом
Испания Хосеп Гвардиола
История личных встреч
22.04.2023 Кубок Англии 1/2 финала Манчестер Сити3 : 0Шеффилд Юнайтед
30.01.2021 Англия - Премьер-лига 21-й тур Манчестер Сити1 : 0Шеффилд Юнайтед
31.10.2020 Англия - Премьер-лига 7-й тур Шеффилд Юнайтед0 : 1Манчестер Сити
21.01.2020 Англия - Премьер-лига 24-й тур Шеффилд Юнайтед0 : 1Манчестер Сити
29.12.2019 Англия - Премьер-лига 20-й тур Манчестер Сити2 : 0Шеффилд Юнайтед
26.12.2006 Англия - Премьер-лига 20-й тур Шеффилд Юнайтед0 : 1Манчестер Сити
14.10.2006 Англия - Премьер-лига 8-й тур Манчестер Сити0 : 0Шеффилд Юнайтед
18.08.2023 Англия - Премьер-лига 2-й тур 2 : 1Шеффилд Юнайтед
12.08.2023 Англия - Премьер-лига 1-й тур Шеффилд Юнайтед0 : 1
08.05.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур 1 : 2Шеффилд Юнайтед
04.05.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур 1 : 0Шеффилд Юнайтед
29.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Шеффилд Юнайтед4 : 1
19.08.2023 Англия - Премьер-лига 2-й тур Манчестер Сити1 : 0
16.08.2023 Суперкубок УЕФА - 2023 Финал Манчестер Сити1 : 1 5 : 4
11.08.2023 Англия - Премьер-лига 1-й тур 0 : 3Манчестер Сити
06.08.2023 Суперкубок Англии - 2023 Финал Манчестер Сити1 : 1 1 : 4
30.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Манчестер Сити1 : 2
Текстовая трансляция
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Вслед за Матео Ковачичем и Йошко Гвардиолом к «Сити» присоединился Жереми Доку.Вингером восхищался даже Мбаппе «Сити» подписал вундеркинда. Он в топ-3 лучших дриблёров Европы 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура АПЛ: «Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.

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