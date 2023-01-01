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Бёрнли - Астон Вилла 27 Августа прямая трансляция

Стадион: Тёрф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546
27 Августа 2023 года в 16:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 3-й тур
Главный судья: Майкл Солсбери (Англия);
Бёрнли
Астон Вилла

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бёрнли - Астон Вилла, которое состоится 27 Августа 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Тёрф Мур (Бернли, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бёрнли
Бёрнли
Астон Вилла
Бирмингем
1 Англия вр Джеймс Траффорд
28 Бельгия зщ Амин Аль-Дахиль
18 Швеция зщ Яльмар Экдаль
2 Ирландия зщ Дара О'Ши
14 Уэльс зщ Коннор Робертс
16 Норвегия пз Сандер Берге
24 Ирландия пз Джош Каллен
30 Италия пз Лука Колеошо
34 Дания пз Якоб Бруун Ларсен
25 Швейцария нп Зеки Амдуни
17 ЮАР нп Лайл Фостер
1 Аргентина вр Эмилиано Мартинес
2 Польша зщ Мэтти Кэш
4 Англия зщ Эзри Конса
14 Испания зщ Пау Торрес
12 Франция зщ Лука Динь
44 Франция пз Бубакар Камара
6 Бразилия пз Дуглас Луис
7 Шотландия пз Джон Макгинн
19 Франция пз Мусса Диаби
31 Ямайка нп Леон Бэйли
11 Англия нп Олли Уоткинс
Главные тренеры
Бельгия Венсан Компани
Испания Унаи Эмери
История личных встреч
19.05.2022 Англия - Премьер-лига 18-й тур Астон Вилла1 : 1Бёрнли
07.05.2022 Англия - Премьер-лига 36-й тур Бёрнли1 : 3Астон Вилла
27.01.2021 Англия - Премьер-лига 20-й тур Бёрнли3 : 2Астон Вилла
17.12.2020 Англия - Премьер-лига 13-й тур Астон Вилла0 : 0Бёрнли
01.01.2020 Англия - Премьер-лига 21-й тур Бёрнли1 : 2Астон Вилла
28.09.2019 Англия - Премьер-лига 7-й тур Астон Вилла2 : 2Бёрнли
24.05.2015 Англия - Премьер-лига 38-й тур Астон Вилла0 : 1Бёрнли
29.11.2014 Англия - Премьер-лига 13-й тур Бёрнли1 : 1Астон Вилла
27.10.2010 Англия - Кубок лиги 1/8 финала Астон Вилла2 : 1 ДВБёрнли
21.02.2010 Англия - Премьер-лига 27-й тур Астон Вилла5 : 2Бёрнли
11.08.2023 Англия - Премьер-лига 1-й тур Бёрнли0 : 3
28.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 1Бёрнли
08.05.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур 3 : 0
29.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур 1 : 2
25.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур 0 : 1
23.08.2023 Лига конференций Раунд плей-офф. 1-й матч 0 : 5Астон Вилла
20.08.2023 Англия - Премьер-лига 2-й тур Астон Вилла4 : 0
12.08.2023 Англия - Премьер-лига 1-й тур 5 : 1Астон Вилла
03.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Астон Вилла3 : 0
28.05.2023 Англия - Премьер-лига 38-й тур Астон Вилла2 : 1

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