Бёрнли - Астон Вилла 27 Августа прямая трансляция
Стадион: Тёрф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546
27 Августа 2023 года в 16:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 3-й тур
Главный судья: Майкл Солсбери (Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бёрнли - Астон Вилла, которое состоится 27 Августа 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Тёрф Мур (Бернли, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бёрнли
Бёрнли
Астон Вилла
Бирмингем
|1
|вр
|Джеймс Траффорд
|28
|зщ
|Амин Аль-Дахиль
|18
|зщ
|Яльмар Экдаль
|2
|зщ
|Дара О'Ши
|14
|зщ
|Коннор Робертс
|16
|пз
|Сандер Берге
|24
|пз
|Джош Каллен
|30
|пз
|Лука Колеошо
|34
|пз
|Якоб Бруун Ларсен
|25
|нп
|Зеки Амдуни
|17
|нп
|Лайл Фостер
|1
|вр
|Эмилиано Мартинес
|2
|зщ
|Мэтти Кэш
|4
|зщ
|Эзри Конса
|14
|зщ
|Пау Торрес
|12
|зщ
|Лука Динь
|44
|пз
|Бубакар Камара
|6
|пз
|Дуглас Луис
|7
|пз
|Джон Макгинн
|19
|пз
|Мусса Диаби
|31
|нп
|Леон Бэйли
|11
|нп
|Олли Уоткинс
Главные тренеры
|Венсан Компани
|Унаи Эмери
История личных встреч
|19.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 1
|07.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|1 : 3
|27.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|3 : 2
|17.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 0
|01.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 2
|28.09.2019
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 2
|24.05.2015
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|0 : 1
|29.11.2014
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|27.10.2010
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|2 : 1 ДВ
|21.02.2010
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|5 : 2
|11.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 3
|28.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|08.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|3 : 0
|29.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|1 : 2
|25.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 38-й тур
|0 : 1
|23.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|0 : 5
|20.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|4 : 0
|12.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|5 : 1
|03.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 1