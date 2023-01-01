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Ньюкасл - Ливерпуль 27 Августа прямая трансляция

Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52404
27 Августа 2023 года в 18:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 3-й тур
Главный судья: Джон Брукс (Лестер, Англия);
Ньюкасл Юнайтед
Ливерпуль

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Ливерпуль, которое состоится 27 Августа 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Ливерпуль
Ливерпуль
22 Англия вр Ник Поуп
2 Англия зщ Киран Триппьер
5 Швейцария зщ Фабиан Шер
4 Нидерланды зщ Свен Ботман
33 Англия зщ Дэн Бёрн
8 Италия пз Сандро Тонали
39 Бразилия пз Бруно Гимарайнс
24 Парагвай пз Мигель Альмирон
7 Бразилия нп Жоэлинтон
14 Швеция нп Александер Исак
10 Англия нп Энтони Гордон
1 Бразилия вр Алисон Бекер
66 Англия зщ Трент Александер-Арнольд
32 Камерун зщ Жоэль Матип
4 Нидерланды зщ Вирджил ван Дейк
26 Шотландия зщ Эндрю Робертсон
8 Венгрия пз Доминик Собослаи
10 Аргентина пз Алексис Мак Аллистер
18 Нидерланды нп Коди Гакпо
11 Египет нп Мохамед Салах
20 Португалия нп Диогу Жота
7 Колумбия нп Луис Диас
Главные тренеры
Англия Эдди Хау
Германия Юрген Клопп
История личных встреч
18.02.2023 Англия - Премьер-лига 24-й тур Ньюкасл Юнайтед0 : 2Ливерпуль
31.08.2022 Англия - Премьер-лига 5-й тур Ливерпуль2 : 1Ньюкасл Юнайтед
30.04.2022 Англия - Премьер-лига 35-й тур Ньюкасл Юнайтед0 : 1Ливерпуль
16.12.2021 Англия - Премьер-лига 17-й тур Ливерпуль3 : 1Ньюкасл Юнайтед
24.04.2021 Англия - Премьер-лига 33-й тур Ливерпуль1 : 1Ньюкасл Юнайтед
30.12.2020 Англия - Премьер-лига 16-й тур Ньюкасл Юнайтед0 : 0Ливерпуль
26.07.2020 Англия - Премьер-лига 38-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 3Ливерпуль
14.09.2019 Англия - Премьер-лига 5-й тур Ливерпуль3 : 1Ньюкасл Юнайтед
04.05.2019 Англия - Премьер-лига 37-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 3Ливерпуль
26.12.2018 Англия - Премьер-лига 19-й тур Ливерпуль4 : 0Ньюкасл Юнайтед
19.08.2023 Англия - Премьер-лига 2-й тур 1 : 0Ньюкасл Юнайтед
12.08.2023 Англия - Премьер-лига 1-й тур Ньюкасл Юнайтед5 : 1
06.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Ньюкасл Юнайтед4 : 0
05.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Ньюкасл Юнайтед2 : 0
27.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Ньюкасл Юнайтед1 : 1
19.08.2023 Англия - Премьер-лига 2-й тур Ливерпуль3 : 1
13.08.2023 Англия - Премьер-лига 1-й тур 1 : 1Ливерпуль
07.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Ливерпуль3 : 1
02.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Ливерпуль3 : 4
30.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Ливерпуль4 : 0
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«Ливерпуль» проводит одну из самых противоречивых трансферных кампаний за последние годы.Эндо привык бороться за выживание со «Штутгартом», а теперь будет рубиться за ЛЧ Панический трансфер «Ливерпуля». Зачем так переплачивать за 30-летнего японца? 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура АПЛ: «Ньюкасл Юнайтед» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.

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