Ньюкасл - Ливерпуль 27 Августа прямая трансляция
Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52404
27 Августа 2023 года в 18:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 3-й тур
Главный судья: Джон Брукс (Лестер, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Ливерпуль, которое состоится 27 Августа 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Ливерпуль
Ливерпуль
|22
|вр
|Ник Поуп
|2
|зщ
|Киран Триппьер
|5
|зщ
|Фабиан Шер
|4
|зщ
|Свен Ботман
|33
|зщ
|Дэн Бёрн
|8
|пз
|Сандро Тонали
|39
|пз
|Бруно Гимарайнс
|24
|пз
|Мигель Альмирон
|7
|нп
|Жоэлинтон
|14
|нп
|Александер Исак
|10
|нп
|Энтони Гордон
|1
|вр
|Алисон Бекер
|66
|зщ
|Трент Александер-Арнольд
|32
|зщ
|Жоэль Матип
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|26
|зщ
|Эндрю Робертсон
|8
|пз
|Доминик Собослаи
|10
|пз
|Алексис Мак Аллистер
|18
|нп
|Коди Гакпо
|11
|нп
|Мохамед Салах
|20
|нп
|Диогу Жота
|7
|нп
|Луис Диас
Главные тренеры
|Эдди Хау
|Юрген Клопп
История личных встреч
|18.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 2
|31.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 1
|30.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|0 : 1
|16.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|3 : 1
|24.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|1 : 1
|30.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 0
|26.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 3
|14.09.2019
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|3 : 1
|04.05.2019
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|2 : 3
|26.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|4 : 0
|19.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 0
|12.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|5 : 1
|06.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|05.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|27.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|19.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|3 : 1
|13.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 1
|07.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|02.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 4
|30.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 0
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«Ливерпуль» проводит одну из самых противоречивых трансферных кампаний за последние годы.Эндо привык бороться за выживание со «Штутгартом», а теперь будет рубиться за ЛЧ Панический трансфер «Ливерпуля». Зачем так переплачивать за 30-летнего японца? 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура АПЛ: «Ньюкасл Юнайтед» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.