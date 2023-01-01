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Вильярреал - Барселона 27 Августа прямая трансляция

Стадион: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания), вместимость: 25000
27 Августа 2023 года в 18:30 (+03:00). Испания - Примера, 3-й тур
Главный судья: Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания);
Вильярреал
Барселона

Анонс матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Барселона, которое состоится 27 Августа 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Барселона
Барселона
13 Швеция вр Филип Йоргенсен
8 Аргентина зщ Хуан Фойт
3 Испания зщ Рауль Альбиоль
5 Испания зщ Хорхе Куэнка
24 Испания зщ Альфонсо Педраса
6 Франция пз Этьен Капу
10 Испания пз Дани Парехо
20 Испания пз Рамон Терратс
16 Испания пз Алекс Баэна
7 Испания нп Херар Морено
11 Норвегия нп Александр Сёрлот
1 Германия вр Марк-Андре тер Штеген
23 Франция зщ Жюль Кунде
15 Дания зщ Андреас Кристенсен
20 Испания зщ Серхи Роберто
28 Испания зщ Алекс Бальде
21 Нидерланды пз Френки де Йонг
18 Испания пз Ориоль Ромеу
22 Германия пз Илкай Гюндоган
6 Испания пз Гави
27 Испания нп Ламин Ямал
9 Польша нп Роберт Левандовски
Главные тренеры
Испания Энрике Сетьен
Испания Хавьер Эрнандес
История личных встреч
12.02.2023 Испания - Примера 21-й тур Вильярреал0 : 1Барселона
20.10.2022 Испания - Примера 10-й тур Барселона3 : 0Вильярреал
22.05.2022 Испания - Примера 38-й тур Барселона0 : 2Вильярреал
27.11.2021 Испания - Примера 15-й тур Вильярреал1 : 3Барселона
25.04.2021 Испания - Примера 32-й тур Вильярреал1 : 2Барселона
27.09.2020 Испания - Примера 3-й тур Барселона4 : 0Вильярреал
05.07.2020 Испания - Примера 34-й тур Вильярреал1 : 4Барселона
24.09.2019 Испания - Примера 6-й тур Барселона2 : 1Вильярреал
02.04.2019 Испания - Примера 30-й тур Вильярреал4 : 4Барселона
02.12.2018 Испания - Примера 14-й тур Барселона2 : 0Вильярреал
18.08.2023 Испания - Примера 2-й тур 0 : 1Вильярреал
13.08.2023 Испания - Примера 1-й тур Вильярреал1 : 2
06.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 4 : 0Вильярреал
27.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 1Вильярреал
22.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 3 : 0Вильярреал
20.08.2023 Испания - Примера 2-й тур Барселона2 : 0
13.08.2023 Испания - Примера 1-й тур 0 : 0Барселона
08.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Барселона4 : 2
02.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 0 : 1Барселона
30.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Барселона3 : 0
Текстовая трансляция
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«Барселона» испытывает финансовые проблемы уже длительное время. Клуб разгребает завалы после работы экс-президента Жозепа Бартомеу.А резервную команду лишили завтраков и обедов Проблемы «Барсы» дошли до академии. Из-за кризиса прервали 25-летнюю традицию! 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура Примеры: «Вильярреал» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.

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