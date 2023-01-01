Вильярреал - Барселона 27 Августа прямая трансляция
Стадион: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания), вместимость: 25000
27 Августа 2023 года в 18:30 (+03:00). Испания - Примера, 3-й тур
Главный судья: Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Барселона, которое состоится 27 Августа 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Барселона
Барселона
|13
|вр
|Филип Йоргенсен
|8
|зщ
|Хуан Фойт
|3
|зщ
|Рауль Альбиоль
|5
|зщ
|Хорхе Куэнка
|24
|зщ
|Альфонсо Педраса
|6
|пз
|Этьен Капу
|10
|пз
|Дани Парехо
|20
|пз
|Рамон Терратс
|16
|пз
|Алекс Баэна
|7
|нп
|Херар Морено
|11
|нп
|Александр Сёрлот
|1
|вр
|Марк-Андре тер Штеген
|23
|зщ
|Жюль Кунде
|15
|зщ
|Андреас Кристенсен
|20
|зщ
|Серхи Роберто
|28
|зщ
|Алекс Бальде
|21
|пз
|Френки де Йонг
|18
|пз
|Ориоль Ромеу
|22
|пз
|Илкай Гюндоган
|6
|пз
|Гави
|27
|нп
|Ламин Ямал
|9
|нп
|Роберт Левандовски
Главные тренеры
|Энрике Сетьен
|Хавьер Эрнандес
История личных встреч
|12.02.2023
|Испания - Примера
|21-й тур
|0 : 1
|20.10.2022
|Испания - Примера
|10-й тур
|3 : 0
|22.05.2022
|Испания - Примера
|38-й тур
|0 : 2
|27.11.2021
|Испания - Примера
|15-й тур
|1 : 3
|25.04.2021
|Испания - Примера
|32-й тур
|1 : 2
|27.09.2020
|Испания - Примера
|3-й тур
|4 : 0
|05.07.2020
|Испания - Примера
|34-й тур
|1 : 4
|24.09.2019
|Испания - Примера
|6-й тур
|2 : 1
|02.04.2019
|Испания - Примера
|30-й тур
|4 : 4
|02.12.2018
|Испания - Примера
|14-й тур
|2 : 0
|18.08.2023
|Испания - Примера
|2-й тур
|0 : 1
|13.08.2023
|Испания - Примера
|1-й тур
|1 : 2
|06.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|27.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|22.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|20.08.2023
|Испания - Примера
|2-й тур
|2 : 0
|13.08.2023
|Испания - Примера
|1-й тур
|0 : 0
|08.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 2
|02.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|30.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 0
Текстовая трансляция
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«Барселона» испытывает финансовые проблемы уже длительное время. Клуб разгребает завалы после работы экс-президента Жозепа Бартомеу.А резервную команду лишили завтраков и обедов Проблемы «Барсы» дошли до академии. Из-за кризиса прервали 25-летнюю традицию! 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура Примеры: «Вильярреал» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.