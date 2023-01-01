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Валенсия - Осасуна 27 Августа прямая трансляция

Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
27 Августа 2023 года в 20:30 (+03:00). Испания - Примера, 3-й тур
Главный судья: Хуан Луис Пулидо Сантана (Испания);
Валенсия
Осасуна

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валенсия - Осасуна, которое состоится 27 Августа 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Месталья (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Валенсия
Валенсия
Осасуна
Памплона
25 Грузия вр Георгий Мамардашвили
12 Португалия зщ Тьерри Коррея
5 Бразилия зщ Габриэл Паулиста
15 Турция зщ Дженк Озкачар
14 Испания зщ Хосе Луис Гайя
4 Гвинея зщ Муктар Дьякаби
18 Испания пз Хосе Луис Вайя
10 Португалия пз Андре Алмейда
23 Испания нп Фран Перес
16 Испания нп Диего Лопес
9 Испания нп Уго Дуро
13 Испания вр Айтор Фернандес
15 Испания зщ Рубен Пенья
4 Испания зщ Унай Гарсия
5 Испания зщ Давид Гарсия
3 Испания зщ Хуан Крус
19 Испания пз Пабло Ибаньес
6 Испания пз Лукас Торро
10 Испания пз Аймар Орос
11 Испания нп Энрике Барха
14 Испания нп Рубен Гарсия
17 Хорватия нп Анте Будимир
Главные тренеры
Испания Рубен Бараха
Испания Хагоба Аррасате
История личных встреч
11.03.2023 Испания - Примера 25-й тур Валенсия1 : 0Осасуна
07.10.2022 Испания - Примера 8-й тур Осасуна1 : 2Валенсия
16.04.2022 Испания - Примера 32-й тур Валенсия1 : 2Осасуна
12.09.2021 Испания - Примера 4-й тур Осасуна1 : 4Валенсия
21.04.2021 Испания - Примера 31-й тур Осасуна3 : 1Валенсия
21.01.2021 Испания - Примера 19-й тур Валенсия1 : 1Осасуна
21.06.2020 Испания - Примера 30-й тур Валенсия2 : 0Осасуна
27.10.2019 Испания - Примера 10-й тур Осасуна3 : 1Валенсия
07.05.2017 Испания - Примера 36-й тур Валенсия4 : 1Осасуна
09.01.2017 Испания - Примера 17-й тур Осасуна3 : 3Валенсия
18.08.2023 Испания - Примера 2-й тур Валенсия1 : 0
11.08.2023 Испания - Примера 1-й тур 1 : 2Валенсия
25.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 3Валенсия
04.06.2023 Испания - Примера 38-й тур 1 : 1Валенсия
28.05.2023 Испания - Примера 37-й тур Валенсия2 : 2
24.08.2023 Лига конференций Раунд плей-офф. 1-й матч Осасуна1 : 2
19.08.2023 Испания - Примера 2-й тур Осасуна0 : 2
13.08.2023 Испания - Примера 1-й тур 0 : 2Осасуна
04.06.2023 Испания - Примера 38-й тур Осасуна2 : 1
28.05.2023 Испания - Примера 37-й тур 2 : 1Осасуна

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