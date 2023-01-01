Валенсия - Осасуна 27 Августа прямая трансляция
Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
27 Августа 2023 года в 20:30 (+03:00). Испания - Примера, 3-й тур
Главный судья: Хуан Луис Пулидо Сантана (Испания);
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валенсия - Осасуна, которое состоится 27 Августа 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Месталья (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Валенсия
Валенсия
Осасуна
Памплона
|25
|вр
|Георгий Мамардашвили
|12
|зщ
|Тьерри Коррея
|5
|зщ
|Габриэл Паулиста
|15
|зщ
|Дженк Озкачар
|14
|зщ
|Хосе Луис Гайя
|4
|зщ
|Муктар Дьякаби
|18
|пз
|Хосе Луис Вайя
|10
|пз
|Андре Алмейда
|23
|нп
|Фран Перес
|16
|нп
|Диего Лопес
|9
|нп
|Уго Дуро
|13
|вр
|Айтор Фернандес
|15
|зщ
|Рубен Пенья
|4
|зщ
|Унай Гарсия
|5
|зщ
|Давид Гарсия
|3
|зщ
|Хуан Крус
|19
|пз
|Пабло Ибаньес
|6
|пз
|Лукас Торро
|10
|пз
|Аймар Орос
|11
|нп
|Энрике Барха
|14
|нп
|Рубен Гарсия
|17
|нп
|Анте Будимир
Главные тренеры
|Рубен Бараха
|Хагоба Аррасате
История личных встреч
|11.03.2023
|Испания - Примера
|25-й тур
|1 : 0
|07.10.2022
|Испания - Примера
|8-й тур
|1 : 2
|16.04.2022
|Испания - Примера
|32-й тур
|1 : 2
|12.09.2021
|Испания - Примера
|4-й тур
|1 : 4
|21.04.2021
|Испания - Примера
|31-й тур
|3 : 1
|21.01.2021
|Испания - Примера
|19-й тур
|1 : 1
|21.06.2020
|Испания - Примера
|30-й тур
|2 : 0
|27.10.2019
|Испания - Примера
|10-й тур
|3 : 1
|07.05.2017
|Испания - Примера
|36-й тур
|4 : 1
|09.01.2017
|Испания - Примера
|17-й тур
|3 : 3
|18.08.2023
|Испания - Примера
|2-й тур
|1 : 0
|11.08.2023
|Испания - Примера
|1-й тур
|1 : 2
|25.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 3
|04.06.2023
|Испания - Примера
|38-й тур
|1 : 1
|28.05.2023
|Испания - Примера
|37-й тур
|2 : 2
|24.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|1 : 2
|19.08.2023
|Испания - Примера
|2-й тур
|0 : 2
|13.08.2023
|Испания - Примера
|1-й тур
|0 : 2
|04.06.2023
|Испания - Примера
|38-й тур
|2 : 1
|28.05.2023
|Испания - Примера
|37-й тур
|2 : 1