Атлетик Б - Бетис 27 Августа прямая трансляция
Стадион: Сан-Мамес (Бильбао, Испания), вместимость: 53332
27 Августа 2023 года в 22:30 (+03:00). Испания - Примера, 3-й тур
Главный судья: Сесар Сото Градо (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Бетис, которое состоится 27 Августа 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Бетис
Севилья
|1
|вр
|Унай Симон
|15
|зщ
|Иньиго Лекуэ
|3
|зщ
|Дани Вивиан
|4
|зщ
|Айтор Паредес
|17
|зщ
|Юри Берчиче
|6
|пз
|Микель Весга
|16
|пз
|Иньиго Руис
|10
|пз
|Икер Муньяин
|9
|нп
|Иньяки Уильямс
|11
|нп
|Нико Уильямс
|12
|нп
|Горка Гурусета
|13
|вр
|Руй Силва
|23
|зщ
|Юссуф Сабали
|6
|зщ
|Херман Песселья
|19
|зщ
|Луис Фелипе
|20
|зщ
|Абнер
|5
|пз
|Гвидо Родригес
|21
|пз
|Марк Рока
|22
|пз
|Иско
|24
|нп
|Айтор Руибаль
|10
|нп
|Айосе Перес
|9
|нп
|Борха Иглесиас
Главные тренеры
|Эрнесто Вальверде
|Мануэль Пеллегрини
История личных встреч
|04.05.2023
|Испания - Примера
|33-й тур
|0 : 1
|29.12.2022
|Испания - Примера
|15-й тур
|0 : 0
|13.03.2022
|Испания - Примера
|28-й тур
|1 : 0
|19.12.2021
|Испания - Примера
|18-й тур
|3 : 2
|21.04.2021
|Испания - Примера
|31-й тур
|0 : 0
|04.02.2021
|Кубок Испании
|1/4 финала
|1 : 1 1 : 4
|23.11.2020
|Испания - Примера
|10-й тур
|4 : 0
|20.06.2020
|Испания - Примера
|30-й тур
|1 : 0
|08.12.2019
|Испания - Примера
|16-й тур
|3 : 2
|27.01.2019
|Испания - Примера
|21-й тур
|1 : 0
|19.08.2023
|Испания - Примера
|2-й тур
|0 : 2
|12.08.2023
|Испания - Примера
|1-й тур
|0 : 2
|06.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|04.06.2023
|Испания - Примера
|38-й тур
|1 : 1
|28.05.2023
|Испания - Примера
|37-й тур
|0 : 1
|20.08.2023
|Испания - Примера
|2-й тур
|0 : 0
|13.08.2023
|Испания - Примера
|1-й тур
|1 : 2
|28.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|19.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 3
|04.06.2023
|Испания - Примера
|38-й тур
|1 : 1