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Атлетик Б - Бетис 27 Августа прямая трансляция

Стадион: Сан-Мамес (Бильбао, Испания), вместимость: 53332
27 Августа 2023 года в 22:30 (+03:00). Испания - Примера, 3-й тур
Главный судья: Сесар Сото Градо (Испания);
Атлетик Б
Бетис

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Бетис, которое состоится 27 Августа 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Бетис
Севилья
1 Испания вр Унай Симон
15 Испания зщ Иньиго Лекуэ
3 Испания зщ Дани Вивиан
4 Испания зщ Айтор Паредес
17 Испания зщ Юри Берчиче
6 Испания пз Микель Весга
16 Испания пз Иньиго Руис
10 Испания пз Икер Муньяин
9 Гана нп Иньяки Уильямс
11 Испания нп Нико Уильямс
12 Испания нп Горка Гурусета
13 Португалия вр Руй Силва
23 Сенегал зщ Юссуф Сабали
6 Аргентина зщ Херман Песселья
19 Италия зщ Луис Фелипе
20 Бразилия зщ Абнер
5 Аргентина пз Гвидо Родригес
21 Испания пз Марк Рока
22 Испания пз Иско
24 Испания нп Айтор Руибаль
10 Испания нп Айосе Перес
9 Испания нп Борха Иглесиас
Главные тренеры
Испания Эрнесто Вальверде
Чили Мануэль Пеллегрини
История личных встреч
04.05.2023 Испания - Примера 33-й тур Атлетик Б0 : 1Бетис
29.12.2022 Испания - Примера 15-й тур Бетис0 : 0Атлетик Б
13.03.2022 Испания - Примера 28-й тур Бетис1 : 0Атлетик Б
19.12.2021 Испания - Примера 18-й тур Атлетик Б3 : 2Бетис
21.04.2021 Испания - Примера 31-й тур Бетис0 : 0Атлетик Б
04.02.2021 Кубок Испании 1/4 финала Бетис1 : 1 1 : 4Атлетик Б
23.11.2020 Испания - Примера 10-й тур Атлетик Б4 : 0Бетис
20.06.2020 Испания - Примера 30-й тур Атлетик Б1 : 0Бетис
08.12.2019 Испания - Примера 16-й тур Бетис3 : 2Атлетик Б
27.01.2019 Испания - Примера 21-й тур Атлетик Б1 : 0Бетис
19.08.2023 Испания - Примера 2-й тур 0 : 2Атлетик Б
12.08.2023 Испания - Примера 1-й тур Атлетик Б0 : 2
06.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 1Атлетик Б
04.06.2023 Испания - Примера 38-й тур 1 : 1Атлетик Б
28.05.2023 Испания - Примера 37-й тур Атлетик Б0 : 1
20.08.2023 Испания - Примера 2-й тур Бетис0 : 0
13.08.2023 Испания - Примера 1-й тур 1 : 2Бетис
28.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Бетис1 : 1
19.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Бетис1 : 3
04.06.2023 Испания - Примера 38-й тур Бетис1 : 1

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