Ренн - Гавр 27 Августа прямая трансляция
Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127
27 Августа 2023 года в 14:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 3-й тур
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ренн - Гавр, которое состоится 27 Августа 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Роазон Парк (Ренн, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ренн
Ренн
Гавр
Гавр
|30
|вр
|Стив Манданда
|22
|зщ
|Лоранс Ассиньон
|23
|зщ
|Варме Омари
|5
|зщ
|Артур Теате
|3
|зщ
|Адриен Трюффер
|14
|пз
|Бенжамен Буриго
|8
|пз
|Батист Сантамария
|28
|пз
|Энцо Ле Фе
|11
|пз
|Людовик Блас
|9
|нп
|Арно Калимуэндо
|19
|нп
|Амин Гуири
|30
|вр
|Артур Десма
|7
|зщ
|Лоик Него
|22
|зщ
|Йоанн Сальмье
|93
|зщ
|Аруна Санганте
|4
|зщ
|Готье Льорис
|27
|зщ
|Кристофер Опери
|14
|пз
|Далер Кузяев
|5
|пз
|Уссама Таргаллин
|19
|пз
|Рассул Ндиайе
|29
|нп
|Самуэль Грандсир
|45
|нп
|Исса Сумаре
Главные тренеры
|Бруно Женезио
|Лука Элснер
История личных встреч
|07.02.2009
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|1 : 0
|13.09.2008
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|1 : 1
|20.08.2023
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|1 : 1
|13.08.2023
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|5 : 1
|03.06.2023
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|1 : 2
|27.05.2023
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|2 : 0
|21.05.2023
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|0 : 5
|20.08.2023
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|1 : 2
|13.08.2023
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|2 : 2
|21.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|02.06.2023
|Франция - Лига 2
|38-й тур
|1 : 0
|26.05.2023
|Франция - Лига 2
|37-й тур
|1 : 1