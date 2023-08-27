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Ренн - Гавр 27 Августа прямая трансляция

Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127
27 Августа 2023 года в 14:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 3-й тур
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция);
Ренн
Гавр

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ренн - Гавр, которое состоится 27 Августа 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Роазон Парк (Ренн, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ренн
Ренн
Гавр
Гавр
30 Франция вр Стив Манданда
22 Франция зщ Лоранс Ассиньон
23 Франция зщ Варме Омари
5 Бельгия зщ Артур Теате
3 Франция зщ Адриен Трюффер
14 Франция пз Бенжамен Буриго
8 Франция пз Батист Сантамария
28 Франция пз Энцо Ле Фе
11 Франция пз Людовик Блас
9 Франция нп Арно Калимуэндо
19 Франция нп Амин Гуири
30 Франция вр Артур Десма
7 Венгрия зщ Лоик Него
22 Гвиана зщ Йоанн Сальмье
93 Сенегал зщ Аруна Санганте
4 Франция зщ Готье Льорис
27 Франция зщ Кристофер Опери
14 Россия пз Далер Кузяев
5 Марокко пз Уссама Таргаллин
19 Франция пз Рассул Ндиайе
29 Франция нп Самуэль Грандсир
45 Сенегал нп Исса Сумаре
Главные тренеры
Франция Бруно Женезио
Словения Лука Элснер
История личных встреч
07.02.2009 Франция - Лига 1 23-й тур Гавр1 : 0Ренн
13.09.2008 Франция - Лига 1 5-й тур Ренн1 : 1Гавр
20.08.2023 Франция - Лига 1 2-й тур 1 : 1Ренн
13.08.2023 Франция - Лига 1 1-й тур Ренн5 : 1
03.06.2023 Франция - Лига 1 38-й тур 1 : 2Ренн
27.05.2023 Франция - Лига 1 37-й тур Ренн2 : 0
21.05.2023 Франция - Лига 1 36-й тур 0 : 5Ренн
20.08.2023 Франция - Лига 1 2-й тур Гавр1 : 2
13.08.2023 Франция - Лига 1 1-й тур 2 : 2Гавр
21.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 0Гавр
02.06.2023 Франция - Лига 2 38-й тур Гавр1 : 0
26.05.2023 Франция - Лига 2 37-й тур 1 : 1Гавр

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