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Клермон - Метц 27 Августа прямая трансляция

Стадион: Габриэль-Монпьед (Клермон-Ферран, Франция), вместимость: 10607
27 Августа 2023 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 3-й тур
Главный судья: Гаэль Ангула (Франция);
Клермон
Метц

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Клермон - Метц, которое состоится 27 Августа 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Габриэль-Монпьед (Клермон-Ферран, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Клермон
Клермон-Ферран
Метц
Метц
99 Франция вр Мори Дио
16 Франция вр Тео Борн
36 Гана зщ Алиду Сейду
4 Польша зщ Матеуш Ветеска
17 Франция зщ Анди Пельмар
2 Алжир зщ Мехди Зеффан
12 Франция пз Максим Гоналон
25 Франция пз Жоан Гастьен
10 Австрия пз Мухаммед Чам Сарачевич
95 Франция нп Грежон Кьэ
11 Габон нп Джим Аллевина
16 Алжир вр Александр Укиджа
2 Франция зщ Максим Колен
8 Кот-д'Ивуар зщ Исмаэль Траоре
5 Гвинея-Бисау зщ Фали Канде
39 Кот-д'Ивуар зщ Коффи Куао
27 Гаити пз Денли Жан Жак
6 Франция пз Кевин Н'Дорам
14 Сенегал пз Чейх Сабали
10 Франция пз Юссеф Мазиз
18 Сенегал нп Ламин Камара
9 Грузия нп Жорж Микаутадзе
Главные тренеры
Франция Паскаль Гастьен
Румыния Ласло Болони
История личных встреч
17.04.2022 Франция - Лига 1 32-й тур Метц1 : 1Клермон
29.08.2021 Франция - Лига 1 4-й тур Клермон2 : 2Метц
18.01.2019 Франция - Лига 2 21-й тур Метц1 : 2Клермон
11.08.2018 Франция - Лига 2 3-й тур Клермон2 : 3Метц
07.03.2016 Франция - Лига 2 29-й тур Клермон2 : 1Метц
16.10.2015 Франция - Лига 2 11-й тур Метц2 : 2Клермон
20.08.2023 Франция - Лига 1 2-й тур 2 : 0Клермон
13.08.2023 Франция - Лига 1 1-й тур Клермон2 : 4
03.06.2023 Франция - Лига 1 38-й тур 2 : 3Клермон
27.05.2023 Франция - Лига 1 37-й тур Клермон2 : 0
21.05.2023 Франция - Лига 1 36-й тур 2 : 1Клермон
18.08.2023 Франция - Лига 1 2-й тур Метц2 : 2
13.08.2023 Франция - Лига 1 1-й тур 5 : 1Метц
02.06.2023 Франция - Лига 2 38-й тур Метц3 : 2
26.05.2023 Франция - Лига 2 37-й тур 0 : 1Метц
20.05.2023 Франция - Лига 2 36-й тур 1 : 1Метц

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