Клермон - Метц 27 Августа прямая трансляция
Стадион: Габриэль-Монпьед (Клермон-Ферран, Франция), вместимость: 10607
27 Августа 2023 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 3-й тур
Главный судья: Гаэль Ангула (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Клермон - Метц, которое состоится 27 Августа 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Габриэль-Монпьед (Клермон-Ферран, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Клермон
Клермон-Ферран
Метц
Метц
|99
|вр
|Мори Дио
|16
|вр
|Тео Борн
|36
|зщ
|Алиду Сейду
|4
|зщ
|Матеуш Ветеска
|17
|зщ
|Анди Пельмар
|2
|зщ
|Мехди Зеффан
|12
|пз
|Максим Гоналон
|25
|пз
|Жоан Гастьен
|10
|пз
|Мухаммед Чам Сарачевич
|95
|нп
|Грежон Кьэ
|11
|нп
|Джим Аллевина
|16
|вр
|Александр Укиджа
|2
|зщ
|Максим Колен
|8
|зщ
|Исмаэль Траоре
|5
|зщ
|Фали Канде
|39
|зщ
|Коффи Куао
|27
|пз
|Денли Жан Жак
|6
|пз
|Кевин Н'Дорам
|14
|пз
|Чейх Сабали
|10
|пз
|Юссеф Мазиз
|18
|нп
|Ламин Камара
|9
|нп
|Жорж Микаутадзе
Главные тренеры
|Паскаль Гастьен
|Ласло Болони
История личных встреч
|17.04.2022
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|1 : 1
|29.08.2021
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|2 : 2
|18.01.2019
|Франция - Лига 2
|21-й тур
|1 : 2
|11.08.2018
|Франция - Лига 2
|3-й тур
|2 : 3
|07.03.2016
|Франция - Лига 2
|29-й тур
|2 : 1
|16.10.2015
|Франция - Лига 2
|11-й тур
|2 : 2
|20.08.2023
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|2 : 0
|13.08.2023
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|2 : 4
|03.06.2023
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|2 : 3
|27.05.2023
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|2 : 0
|21.05.2023
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|2 : 1
|18.08.2023
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|2 : 2
|13.08.2023
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|5 : 1
|02.06.2023
|Франция - Лига 2
|38-й тур
|3 : 2
|26.05.2023
|Франция - Лига 2
|37-й тур
|0 : 1
|20.05.2023
|Франция - Лига 2
|36-й тур
|1 : 1