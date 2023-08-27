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Лорьян - Лилль 27 Августа прямая трансляция

Стадион: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция), вместимость: 19010
27 Августа 2023 года в 18:05 (+03:00). Франция - Лига 1, 3-й тур
Главный судья: Вилли Делажо (Франция);
Лорьян
Лилль

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лорьян - Лилль, которое состоится 27 Августа 2023 года в 18:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лорьян
Лорьян
Лилль
Лилль
38 Швейцария вр Ивон Мвого
15 Франция зщ Жульен Лапорт
3 Тунис зщ Монтассар Тальби
24 ДР Конго зщ Жедеон Калулу
25 Франция зщ Венсан Ле Гофф
18 Кот-д'Ивуар пз Бамо Мейте
19 Франция пз Лоран Абергель
21 Франция пз Жюльен Понсо
14 Франция пз Ромен Февр
37 Франция пз Тео Ле Брис
11 Сенегал нп Бамба Дьенг
30 Франция вр Люка Шевалье
22 Португалия зщ Тьяго Сантос
18 Франция зщ Бафоде Диаките
15 Франция зщ Лени Йоро
31 Бразилия зщ Исмаили
20 Аргентина пз Игнасио Мирамон
21 Франция пз Бенжамен Андре
10 Франция пз Реми Кабелла
7 Исландия пз Хакон-Арнар Харальдссон
23 Косово нп Эдон Жегрова
9 Канада нп Джонатан Дэвид
Главные тренеры
Франция Режис Ле Брис
Португалия Паулу Фонсека
История личных встреч
02.04.2023 Франция - Лига 1 29-й тур Лилль3 : 1Лорьян
02.10.2022 Франция - Лига 1 9-й тур Лорьян2 : 1Лилль
19.01.2022 Франция - Лига 1 20-й тур Лилль3 : 1Лорьян
10.09.2021 Франция - Лига 1 5-й тур Лорьян2 : 1Лилль
21.02.2021 Франция - Лига 1 26-й тур Лорьян1 : 4Лилль
22.11.2020 Франция - Лига 1 11-й тур Лилль4 : 0Лорьян
04.02.2017 Франция - Лига 1 23-й тур Лилль0 : 1Лорьян
17.09.2016 Франция - Лига 1 5-й тур Лорьян1 : 0Лилль
30.04.2016 Франция - Лига 1 36-й тур Лорьян0 : 1Лилль
12.12.2015 Франция - Лига 1 18-й тур Лилль3 : 0Лорьян
20.08.2023 Франция - Лига 1 2-й тур Лорьян1 : 1
12.08.2023 Франция - Лига 1 1-й тур 0 : 0Лорьян
03.06.2023 Франция - Лига 1 38-й тур Лорьян2 : 1
27.05.2023 Франция - Лига 1 37-й тур 2 : 0Лорьян
21.05.2023 Франция - Лига 1 36-й тур Лорьян1 : 3
24.08.2023 Лига конференций Раунд плей-офф. 1-й матч Лилль2 : 1
20.08.2023 Франция - Лига 1 2-й тур Лилль2 : 0
11.08.2023 Франция - Лига 1 1-й тур 1 : 1Лилль
03.06.2023 Франция - Лига 1 38-й тур 1 : 1Лилль
27.05.2023 Франция - Лига 1 37-й тур Лилль2 : 1

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