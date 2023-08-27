Лорьян - Лилль 27 Августа прямая трансляция
Стадион: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция), вместимость: 19010
27 Августа 2023 года в 18:05 (+03:00). Франция - Лига 1, 3-й тур
Главный судья: Вилли Делажо (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лорьян - Лилль, которое состоится 27 Августа 2023 года в 18:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лорьян
Лорьян
Лилль
Лилль
|38
|вр
|Ивон Мвого
|15
|зщ
|Жульен Лапорт
|3
|зщ
|Монтассар Тальби
|24
|зщ
|Жедеон Калулу
|25
|зщ
|Венсан Ле Гофф
|18
|пз
|Бамо Мейте
|19
|пз
|Лоран Абергель
|21
|пз
|Жюльен Понсо
|14
|пз
|Ромен Февр
|37
|пз
|Тео Ле Брис
|11
|нп
|Бамба Дьенг
|30
|вр
|Люка Шевалье
|22
|зщ
|Тьяго Сантос
|18
|зщ
|Бафоде Диаките
|15
|зщ
|Лени Йоро
|31
|зщ
|Исмаили
|20
|пз
|Игнасио Мирамон
|21
|пз
|Бенжамен Андре
|10
|пз
|Реми Кабелла
|7
|пз
|Хакон-Арнар Харальдссон
|23
|нп
|Эдон Жегрова
|9
|нп
|Джонатан Дэвид
Главные тренеры
|Режис Ле Брис
|Паулу Фонсека
История личных встреч
|02.04.2023
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|3 : 1
|02.10.2022
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|2 : 1
|19.01.2022
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|3 : 1
|10.09.2021
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|2 : 1
|21.02.2021
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|1 : 4
|22.11.2020
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|4 : 0
|04.02.2017
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|0 : 1
|17.09.2016
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|1 : 0
|30.04.2016
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|0 : 1
|12.12.2015
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|3 : 0
|20.08.2023
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|1 : 1
|12.08.2023
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|0 : 0
|03.06.2023
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|2 : 1
|27.05.2023
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|2 : 0
|21.05.2023
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|1 : 3
|24.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|2 : 1
|20.08.2023
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|2 : 0
|11.08.2023
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|1 : 1
|03.06.2023
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|1 : 1
|27.05.2023
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|2 : 1