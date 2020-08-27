Монпелье - Реймс 27 Августа прямая трансляция
Стадион: Стад де ла Моссон (Монпелье, Франция), вместимость: 32900
27 Августа 2023 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 3-й тур
Главный судья: Марк Болланжье (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монпелье - Реймс, которое состоится 27 Августа 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де ла Моссон (Монпелье, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монпелье
Монпелье
Реймс
Реймс
|40
|вр
|Бенжамен Леком
|77
|зщ
|Фалайе Сако
|6
|зщ
|Кристофер Жюльен
|4
|зщ
|Кики Куяте
|3
|зщ
|Иссиага Силла
|12
|пз
|Жордан Ферри
|13
|пз
|Жорис Шотар
|11
|пз
|Тежи Саванье
|9
|нп
|Мусса Аль-Тамари
|7
|нп
|Арно Норден
|8
|нп
|Акор Адамс
|94
|вр
|Йеванн Диуф
|32
|зщ
|Томас Фоке
|24
|зщ
|Эммануэль Агбаду
|5
|зщ
|Юнис Абдельхамид
|25
|зщ
|Тибо де Смет
|10
|пз
|Тедди Теума
|21
|пз
|Азор Матусива
|15
|пз
|Маршалл Мунеци
|7
|нп
|Дзюня Ито
|17
|нп
|Кэито Накамура
|22
|нп
|Умар Диаките
Главные тренеры
|Мишель Дер Закарян
|Уильям Стилл
История личных встреч
|03.06.2023
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|1 : 3
|13.11.2022
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|1 : 1
|17.04.2022
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|0 : 0
|15.08.2021
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|3 : 3
|28.02.2021
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|0 : 0
|25.10.2020
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|0 : 4
|17.12.2019
|Франция - Кубок лиги
|1/8 финала
|1 : 0
|19.10.2019
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|1 : 0
|24.02.2019
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|2 : 4
|01.09.2018
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|0 : 1
|19.08.2023
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|1 : 4
|13.08.2023
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|2 : 2
|03.06.2023
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|1 : 3
|27.05.2023
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|2 : 3
|20.05.2023
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|0 : 3
|20.08.2023
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|2 : 0
|12.08.2023
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|2 : 1
|06.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|03.06.2023
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|1 : 3
|27.05.2023
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|3 : 0