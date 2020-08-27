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Монпелье - Реймс 27 Августа прямая трансляция

Стадион: Стад де ла Моссон (Монпелье, Франция), вместимость: 32900
27 Августа 2023 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 3-й тур
Главный судья: Марк Болланжье (Франция);
Монпелье
Реймс

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монпелье - Реймс, которое состоится 27 Августа 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де ла Моссон (Монпелье, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монпелье
Монпелье
Реймс
Реймс
40 Франция вр Бенжамен Леком
77 Мали зщ Фалайе Сако
6 Франция зщ Кристофер Жюльен
4 Мали зщ Кики Куяте
3 Гвинея зщ Иссиага Силла
12 Франция пз Жордан Ферри
13 Франция пз Жорис Шотар
11 Франция пз Тежи Саванье
9 Иордания нп Мусса Аль-Тамари
7 Франция нп Арно Норден
8 Нигерия нп Акор Адамс
94 Франция вр Йеванн Диуф
32 Бельгия зщ Томас Фоке
24 Кот-д'Ивуар зщ Эммануэль Агбаду
5 Марокко зщ Юнис Абдельхамид
25 Бельгия зщ Тибо де Смет
10 Мальта пз Тедди Теума
21 Нидерланды пз Азор Матусива
15 Зимбабве пз Маршалл Мунеци
7 Япония нп Дзюня Ито
17 Япония нп Кэито Накамура
22 Кот-д'Ивуар нп Умар Диаките
Главные тренеры
Армения Мишель Дер Закарян
Бельгия Уильям Стилл
История личных встреч
03.06.2023 Франция - Лига 1 38-й тур Реймс1 : 3Монпелье
13.11.2022 Франция - Лига 1 15-й тур Монпелье1 : 1Реймс
17.04.2022 Франция - Лига 1 32-й тур Монпелье0 : 0Реймс
15.08.2021 Франция - Лига 1 2-й тур Реймс3 : 3Монпелье
28.02.2021 Франция - Лига 1 27-й тур Реймс0 : 0Монпелье
25.10.2020 Франция - Лига 1 8-й тур Монпелье0 : 4Реймс
17.12.2019 Франция - Кубок лиги 1/8 финала Реймс1 : 0Монпелье
19.10.2019 Франция - Лига 1 10-й тур Реймс1 : 0Монпелье
24.02.2019 Франция - Лига 1 26-й тур Монпелье2 : 4Реймс
01.09.2018 Франция - Лига 1 4-й тур Реймс0 : 1Монпелье
19.08.2023 Франция - Лига 1 2-й тур 1 : 4Монпелье
13.08.2023 Франция - Лига 1 1-й тур Монпелье2 : 2
03.06.2023 Франция - Лига 1 38-й тур Реймс1 : 3Монпелье
27.05.2023 Франция - Лига 1 37-й тур Монпелье2 : 3
20.05.2023 Франция - Лига 1 36-й тур 0 : 3Монпелье
20.08.2023 Франция - Лига 1 2-й тур Реймс2 : 0
12.08.2023 Франция - Лига 1 1-й тур 2 : 1Реймс
06.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Реймс2 : 1
03.06.2023 Франция - Лига 1 38-й тур Реймс1 : 3Монпелье
27.05.2023 Франция - Лига 1 37-й тур 3 : 0Реймс

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