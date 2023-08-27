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Ницца - Лион 27 Августа прямая трансляция

Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624
27 Августа 2023 года в 21:45 (+03:00). Франция - Лига 1, 3-й тур
Главный судья: Бастьен Дешепи (Франция);
Ницца
Лион

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ницца - Лион, которое состоится 27 Августа 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц Ривьера (Ницца, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ницца
Ницца
Лион
Лион
90 Польша вр Марцин Булка
20 Алжир зщ Юсеф Аталь
6 Франция зщ Жан-Клер Тодибо
4 Бразилия зщ Данте Бонфин
26 Франция зщ Мельвен Бар
55 Бурунди зщ Юссуф Ндайишимийе
11 Франция пз Морган Сансон
19 Франция пз Кефрен Тюрам-Юльен
24 Франция нп Гаэтан Лаборде
9 Нигерия нп Теремас Моффи
10 Франция нп Софьян Диоп
17 Франция вр Реми Риу
20 Франция зщ Саэль Кумбеди
55 Хорватия зщ Дуе Чалета-Цар
2 Кот-д'Ивуар зщ Синали Дьоманде
3 Аргентина зщ Николас Тальяфико
6 Франция пз Максанс Какере
24 Франция пз Йоанн Лепенан
47 Бразилия пз Жеффиньо
26 Франция нп Брэдли Баркола
18 Франция нп Райан Шерки
7 Швеция нп Амин Сарр
Главные тренеры
Италия Франческо Фариоли
Франция Лоран Блан
История личных встреч
03.06.2023 Франция - Лига 1 38-й тур Ницца3 : 1Лион
11.11.2022 Франция - Лига 1 15-й тур Лион1 : 1Ницца
12.02.2022 Франция - Лига 1 24-й тур Лион2 : 0Ницца
24.10.2021 Франция - Лига 1 11-й тур Ницца3 : 2Лион
23.05.2021 Франция - Лига 1 38-й тур Лион2 : 3Ницца
19.12.2020 Франция - Лига 1 16-й тур Ницца1 : 4Лион
02.02.2020 Франция - Лига 1 22-й тур Ницца2 : 1Лион
30.01.2020 Кубок Франции 1/8 финала Ницца1 : 2Лион
23.11.2019 Франция - Лига 1 14-й тур Лион2 : 1Ницца
10.02.2019 Франция - Лига 1 24-й тур Ницца1 : 0Лион
20.08.2023 Франция - Лига 1 2-й тур 1 : 1Ницца
11.08.2023 Франция - Лига 1 1-й тур Ницца1 : 1
06.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Ницца1 : 2
03.06.2023 Франция - Лига 1 38-й тур Ницца3 : 1Лион
27.05.2023 Франция - Лига 1 37-й тур 2 : 3Ницца
19.08.2023 Франция - Лига 1 2-й тур Лион1 : 4
13.08.2023 Франция - Лига 1 1-й тур 2 : 1Лион
05.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 0Лион
19.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 0Лион
03.06.2023 Франция - Лига 1 38-й тур Ницца3 : 1Лион

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