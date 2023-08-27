Ницца - Лион 27 Августа прямая трансляция
Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624
27 Августа 2023 года в 21:45 (+03:00). Франция - Лига 1, 3-й тур
Главный судья: Бастьен Дешепи (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ницца - Лион, которое состоится 27 Августа 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц Ривьера (Ницца, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ницца
Ницца
Лион
Лион
|90
|вр
|Марцин Булка
|20
|зщ
|Юсеф Аталь
|6
|зщ
|Жан-Клер Тодибо
|4
|зщ
|Данте Бонфин
|26
|зщ
|Мельвен Бар
|55
|зщ
|Юссуф Ндайишимийе
|11
|пз
|Морган Сансон
|19
|пз
|Кефрен Тюрам-Юльен
|24
|нп
|Гаэтан Лаборде
|9
|нп
|Теремас Моффи
|10
|нп
|Софьян Диоп
|17
|вр
|Реми Риу
|20
|зщ
|Саэль Кумбеди
|55
|зщ
|Дуе Чалета-Цар
|2
|зщ
|Синали Дьоманде
|3
|зщ
|Николас Тальяфико
|6
|пз
|Максанс Какере
|24
|пз
|Йоанн Лепенан
|47
|пз
|Жеффиньо
|26
|нп
|Брэдли Баркола
|18
|нп
|Райан Шерки
|7
|нп
|Амин Сарр
Главные тренеры
|Франческо Фариоли
|Лоран Блан
История личных встреч
|03.06.2023
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|3 : 1
|11.11.2022
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|1 : 1
|12.02.2022
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|2 : 0
|24.10.2021
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|3 : 2
|23.05.2021
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|2 : 3
|19.12.2020
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|1 : 4
|02.02.2020
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|2 : 1
|30.01.2020
|Кубок Франции
|1/8 финала
|1 : 2
|23.11.2019
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|2 : 1
|10.02.2019
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|1 : 0
|20.08.2023
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|1 : 1
|11.08.2023
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|1 : 1
|06.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|03.06.2023
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|3 : 1
|27.05.2023
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|2 : 3
|19.08.2023
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|1 : 4
|13.08.2023
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|2 : 1
|05.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|19.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|03.06.2023
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|3 : 1