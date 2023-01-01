Енисей - СКА-Хабаровск 27 Августа прямая трансляция
27 Августа 2023 года в 14:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 7-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Енисей - СКА-Хабаровск, которое состоится 27 Августа 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Енисей
Красноярск
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Главные тренеры
|Эдуард Гейнрихович Штейнбрехер
|Роман Сергеевич Шаронов
История личных встреч
|26.03.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|24-й тур
|0 : 0
|04.09.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|8-й тур
|1 : 1
|27.11.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|25-й тур
|3 : 1
|21.08.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|7-й тур
|4 : 3
|07.04.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|35-й тур
|2 : 0
|13.10.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|15-й тур
|0 : 1
|20.09.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|14-й тур
|2 : 0
|01.04.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|29-й тур
|3 : 1
|03.09.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|11-й тур
|1 : 0
|10.05.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|36-й тур
|0 : 2
|19.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|6-й тур
|2 : 2
|13.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|5-й тур
|2 : 0
|07.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|4-й тур
|2 : 0
|30.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|3-й тур
|1 : 0
|23.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|2-й тур
|0 : 1
|20.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|6-й тур
|0 : 0
|13.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|5-й тур
|1 : 0
|06.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|4-й тур
|1 : 1
|29.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|3-й тур
|1 : 0
|23.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|2-й тур
|2 : 0