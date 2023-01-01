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Енисей - СКА-Хабаровск 27 Августа прямая трансляция

27 Августа 2023 года в 14:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 7-й тур
Енисей
СКА-Хабаровск

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Енисей - СКА-Хабаровск, которое состоится 27 Августа 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Енисей
Красноярск
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Главные тренеры
Россия Эдуард Гейнрихович Штейнбрехер
Россия Роман Сергеевич Шаронов
История личных встреч
26.03.2023 Россия - Мелбет Первая лига 24-й тур СКА-Хабаровск0 : 0Енисей
04.09.2022 Россия - Мелбет Первая лига 8-й тур Енисей1 : 1СКА-Хабаровск
27.11.2021 ФНЛ - Первый дивизион 25-й тур Енисей3 : 1СКА-Хабаровск
21.08.2021 ФНЛ - Первый дивизион 7-й тур СКА-Хабаровск4 : 3Енисей
07.04.2021 ФНЛ - Первый дивизион 35-й тур Енисей2 : 0СКА-Хабаровск
13.10.2020 ФНЛ - Первый дивизион 15-й тур СКА-Хабаровск0 : 1Енисей
20.09.2019 ФНЛ - Первый дивизион 14-й тур СКА-Хабаровск2 : 0Енисей
01.04.2017 ФНЛ - Первый дивизион 29-й тур Енисей3 : 1СКА-Хабаровск
03.09.2016 ФНЛ - Первый дивизион 11-й тур СКА-Хабаровск1 : 0Енисей
10.05.2016 ФНЛ - Первый дивизион 36-й тур СКА-Хабаровск0 : 2Енисей
19.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 6-й тур 2 : 2Енисей
13.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 5-й тур Енисей2 : 0
07.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 4-й тур 2 : 0Енисей
30.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 3-й тур 1 : 0Енисей
23.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 2-й тур Енисей0 : 1
20.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 6-й тур СКА-Хабаровск0 : 0
13.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 5-й тур СКА-Хабаровск1 : 0
06.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 4-й тур 1 : 1СКА-Хабаровск
29.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 3-й тур 1 : 0СКА-Хабаровск
23.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 2-й тур СКА-Хабаровск2 : 0

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