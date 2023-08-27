Акрон - Тюмень 27 Августа прямая трансляция
27 Августа 2023 года в 17:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 7-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Акрон - Тюмень, которое состоится 27 Августа 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Акрон
Тольятти
Тюмень
Тюмень
Главные тренеры
|Евгений Игоревич Калешин
|Игорь Анатольевич Меньщиков
История личных встреч
|20.10.2019
|ПФЛ - Урал-Приволжье
|15-й тур
|3 : 0
|16.08.2019
|ПФЛ - Урал-Приволжье
|5-й тур
|2 : 0
|20.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|6-й тур
|1 : 1
|13.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|5-й тур
|1 : 0
|06.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|4-й тур
|1 : 0
|28.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|3-й тур
|5 : 1
|23.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|2-й тур
|1 : 4
|20.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|6-й тур
|0 : 0
|13.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|5-й тур
|2 : 1
|05.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|4-й тур
|4 : 0
|30.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|3-й тур
|1 : 0
|23.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|2-й тур
|2 : 0