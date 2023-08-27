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Акрон - Тюмень 27 Августа прямая трансляция

27 Августа 2023 года в 17:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 7-й тур
Акрон
Тюмень

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Акрон - Тюмень, которое состоится 27 Августа 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Акрон
Тольятти
Тюмень
Тюмень
Главные тренеры
Россия Евгений Игоревич Калешин
Россия Игорь Анатольевич Меньщиков
История личных встреч
20.10.2019 ПФЛ - Урал-Приволжье 15-й тур Акрон3 : 0Тюмень
16.08.2019 ПФЛ - Урал-Приволжье 5-й тур Тюмень2 : 0Акрон
20.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 6-й тур 1 : 1Акрон
13.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 5-й тур 1 : 0Акрон
06.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 4-й тур Акрон1 : 0
28.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 3-й тур Акрон5 : 1
23.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 2-й тур 1 : 4Акрон
20.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 6-й тур Тюмень0 : 0
13.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 5-й тур 2 : 1Тюмень
05.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 4-й тур Тюмень4 : 0
30.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 3-й тур Тюмень1 : 0
23.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 2-й тур 2 : 0Тюмень

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