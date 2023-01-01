Черноморец - КАМАЗ 27 Августа прямая трансляция
27 Августа 2023 года в 19:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 7-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Черноморец - КАМАЗ, которое состоится 27 Августа 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Черноморец
Новороссийск
КАМАЗ
Набережные Челны
Главные тренеры
|Константин Георгиевич Зырянов
|Ильдар Раушанович Ахметзянов
История личных встреч
|01.04.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|40-й тур
|1 : 0
|03.10.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|31-й тур
|1 : 0
|24.05.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|11-й тур
|3 : 1
|08.09.2009
|Россия - Первый дивизион - 2009
|29-й тур
|1 : 1
|11.05.2009
|Россия - Первый дивизион - 2009
|9-й тур
|1 : 0
|27.10.2008
|Россия - Первый дивизион - 2008
|42-й тур
|2 : 2
|08.07.2008
|Россия - Первый дивизион - 2008
|22-й тур
|0 : 0
|23.08.1997
|Чемпионат России Высшая лига - 1997
|24-й тур
|0 : 0
|23.04.1997
|Чемпионат России Высшая лига - 1997
|7-й тур
|1 : 0
|10.08.1996
|Чемпионат России Высшая лига - 1996
|22-й тур
|5 : 0
|20.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|6-й тур
|0 : 0
|12.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|5-й тур
|2 : 1
|06.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|4-й тур
|1 : 1
|30.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|3-й тур
|1 : 1
|23.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|2-й тур
|0 : 0
|21.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|6-й тур
|0 : 0
|13.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|5-й тур
|2 : 1
|06.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|4-й тур
|0 : 1
|31.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|3-й тур
|2 : 0
|23.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|2-й тур
|2 : 0