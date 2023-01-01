01:37 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 27 августа
Свернуть список

Черноморец - КАМАЗ 27 Августа прямая трансляция

27 Августа 2023 года в 19:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 7-й тур
Черноморец
КАМАЗ

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Черноморец - КАМАЗ, которое состоится 27 Августа 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Черноморец
Новороссийск
КАМАЗ
Набережные Челны
Главные тренеры
Россия Константин Георгиевич Зырянов
Россия Ильдар Раушанович Ахметзянов
История личных встреч
01.04.2012 ФНЛ - Первый дивизион 40-й тур Черноморец1 : 0КАМАЗ
03.10.2011 ФНЛ - Первый дивизион 31-й тур Черноморец1 : 0КАМАЗ
24.05.2011 ФНЛ - Первый дивизион 11-й тур КАМАЗ3 : 1Черноморец
08.09.2009 Россия - Первый дивизион - 2009 29-й тур КАМАЗ1 : 1Черноморец
11.05.2009 Россия - Первый дивизион - 2009 9-й тур Черноморец1 : 0КАМАЗ
27.10.2008 Россия - Первый дивизион - 2008 42-й тур КАМАЗ2 : 2Черноморец
08.07.2008 Россия - Первый дивизион - 2008 22-й тур Черноморец0 : 0КАМАЗ
23.08.1997 Чемпионат России Высшая лига - 1997 24-й тур КАМАЗ0 : 0Черноморец
23.04.1997 Чемпионат России Высшая лига - 1997 7-й тур Черноморец1 : 0КАМАЗ
10.08.1996 Чемпионат России Высшая лига - 1996 22-й тур КАМАЗ5 : 0Черноморец
20.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 6-й тур 0 : 0Черноморец
12.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 5-й тур Черноморец2 : 1
06.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 4-й тур 1 : 1Черноморец
30.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 3-й тур 1 : 1Черноморец
23.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 2-й тур Черноморец0 : 0
21.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 6-й тур КАМАЗ0 : 0
13.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 5-й тур КАМАЗ2 : 1
06.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 4-й тур 0 : 1КАМАЗ
31.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 3-й тур 2 : 0КАМАЗ
23.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 2-й тур КАМАЗ2 : 0

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close