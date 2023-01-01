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Нефтехимик - Родина 27 Августа прямая трансляция

27 Августа 2023 года в 18:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 7-й тур
Нефтехимик
Родина

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нефтехимик - Родина, которое состоится 27 Августа 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нефтехимик
Нижнекамск
Родина
Москва
Главные тренеры
Россия Кирилл Александрович Новиков
Украина Дмитрий Владимирович Парфёнов
История личных встреч
13.05.2023 Россия - Мелбет Первая лига 31-й тур Нефтехимик1 : 5Родина
23.10.2022 Россия - Мелбет Первая лига 15-й тур Родина0 : 2Нефтехимик
21.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 6-й тур 2 : 1Нефтехимик
13.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 5-й тур 2 : 0Нефтехимик
06.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 4-й тур Нефтехимик1 : 1
30.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 3-й тур Нефтехимик0 : 1
24.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 2-й тур 1 : 0Нефтехимик
20.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 6-й тур Родина1 : 2
12.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 5-й тур 2 : 0Родина
06.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 4-й тур Родина1 : 1
30.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 3-й тур 1 : 1Родина
23.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 2-й тур 0 : 0Родина

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