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Динамо Мх - Шинник 27 Августа прямая трансляция

27 Августа 2023 года в 19:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 7-й тур
Динамо Мх
Шинник

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мх - Шинник, которое состоится 27 Августа 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Мх
Махачкала
Шинник
Ярославль
Главные тренеры
Туркменистан Курбан Бекиевич Бердыев
Туркменистан Дмитрий Иванович Хомуха
История личных встреч
27.11.2022 Россия - Мелбет Первая лига 20-й тур Шинник0 : 0Динамо Мх
07.08.2022 Россия - Мелбет Первая лига 4-й тур Динамо Мх2 : 1Шинник
20.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 6-й тур 0 : 0Динамо Мх
13.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 5-й тур 0 : 1Динамо Мх
06.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 4-й тур Динамо Мх0 : 1
30.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 3-й тур Динамо Мх2 : 0
23.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 2-й тур 0 : 0Динамо Мх
19.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 6-й тур Шинник1 : 0
12.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 5-й тур 0 : 1Шинник
05.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 4-й тур Шинник1 : 2
30.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 3-й тур Шинник2 : 1
23.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 2-й тур 3 : 2Шинник

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