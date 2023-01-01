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Фиорентина - Лечче 27 Августа прямая трансляция

Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 47290
27 Августа 2023 года в 19:30 (+03:00). Италия - Серия А, 2-й тур
Главный судья: Мария Соле Феррьери Капути (Италия);
Фиорентина
Лечче

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Лечче, которое состоится 27 Августа 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Лечче
Лечче
1 Италия вр Пьетро Терраччано
2 Бразилия зщ Додо
4 Сербия зщ Никола Миленкович
28 Аргентина зщ Лукас Куарта
65 Италия зщ Фабьяно Паризи
32 Гана пз Жозеф Альфред Дункан
6 Бразилия пз Артур
19 Аргентина пз Хино Инфантино
10 Аргентина нп Николас Гонсалес
99 Кот-д'Ивуар нп Кристиан Куаме
9 Аргентина нп Лукас Бельтран
30 Италия вр Владимиро Фальконе
17 Франция зщ Валентен Жендрей
5 Хорватия зщ Марин Понграчич
6 Италия зщ Федерико Баскиротто
25 Италия зщ Антонино Галло
8 Тунис пз Хамза Рафья
20 Албания пз Юльбер Рамадани
16 Испания пз Хоан Гонсалес
7 Швеция нп Понтус Альмквист
27 Бразилия нп Габриэл Стрефезза
22 Замбия нп Ламек Банда
Главные тренеры
Италия Винченцо Итальяно
Италия Роберто Д'Аверса
История личных встреч
19.03.2023 Италия - Серия А Серия А. 27-й тур Фиорентина1 : 0Лечче
17.10.2022 Италия - Серия А Серия А. 10-й тур Лечче1 : 1Фиорентина
15.07.2020 Италия - Серия А 33-й тур Лечче1 : 3Фиорентина
30.11.2019 Италия - Серия А 14-й тур Фиорентина0 : 1Лечче
05.05.2012 Италия - Серия А 37-й тур Лечче0 : 1Фиорентина
15.01.2012 Италия - Серия А 18-й тур Фиорентина0 : 1Лечче
23.01.2011 Италия - Серия А 21-й тур Фиорентина1 : 1Лечче
12.09.2010 Италия - Серия А 2-й тур Лечче1 : 0Фиорентина
24.05.2009 Италия - Серия А 37-й тур Лечче1 : 1Фиорентина
11.01.2009 Италия - Серия А 18-й тур Фиорентина1 : 2Лечче
24.08.2023 Лига конференций Раунд плей-офф. 1-й матч 1 : 0Фиорентина
19.08.2023 Италия - Серия А 1-й тур 1 : 4Фиорентина
06.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 2Фиорентина
05.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 0Фиорентина
26.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 5 : 0Фиорентина
20.08.2023 Италия - Серия А 1-й тур Лечче2 : 1
13.08.2023 Кубок Италии 1-й раунд Лечче1 : 0
04.06.2023 Италия - Серия А Серия А. 38-й тур Лечче2 : 3
28.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 37-й тур 0 : 1Лечче
21.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 36-й тур Лечче0 : 0

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