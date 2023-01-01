Фиорентина - Лечче 27 Августа прямая трансляция
Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 47290
27 Августа 2023 года в 19:30 (+03:00). Италия - Серия А, 2-й тур
Главный судья: Мария Соле Феррьери Капути (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Лечче, которое состоится 27 Августа 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Лечче
Лечче
|1
|вр
|Пьетро Терраччано
|2
|зщ
|Додо
|4
|зщ
|Никола Миленкович
|28
|зщ
|Лукас Куарта
|65
|зщ
|Фабьяно Паризи
|32
|пз
|Жозеф Альфред Дункан
|6
|пз
|Артур
|19
|пз
|Хино Инфантино
|10
|нп
|Николас Гонсалес
|99
|нп
|Кристиан Куаме
|9
|нп
|Лукас Бельтран
|30
|вр
|Владимиро Фальконе
|17
|зщ
|Валентен Жендрей
|5
|зщ
|Марин Понграчич
|6
|зщ
|Федерико Баскиротто
|25
|зщ
|Антонино Галло
|8
|пз
|Хамза Рафья
|20
|пз
|Юльбер Рамадани
|16
|пз
|Хоан Гонсалес
|7
|нп
|Понтус Альмквист
|27
|нп
|Габриэл Стрефезза
|22
|нп
|Ламек Банда
Главные тренеры
|Винченцо Итальяно
|Роберто Д'Аверса
История личных встреч
|19.03.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 27-й тур
|1 : 0
|17.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 10-й тур
|1 : 1
|15.07.2020
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 3
|30.11.2019
|Италия - Серия А
|14-й тур
|0 : 1
|05.05.2012
|Италия - Серия А
|37-й тур
|0 : 1
|15.01.2012
|Италия - Серия А
|18-й тур
|0 : 1
|23.01.2011
|Италия - Серия А
|21-й тур
|1 : 1
|12.09.2010
|Италия - Серия А
|2-й тур
|1 : 0
|24.05.2009
|Италия - Серия А
|37-й тур
|1 : 1
|11.01.2009
|Италия - Серия А
|18-й тур
|1 : 2
|24.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|1 : 0
|19.08.2023
|Италия - Серия А
|1-й тур
|1 : 4
|06.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|05.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|26.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|5 : 0
|20.08.2023
|Италия - Серия А
|1-й тур
|2 : 1
|13.08.2023
|Кубок Италии
|1-й раунд
|1 : 0
|04.06.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 38-й тур
|2 : 3
|28.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 37-й тур
|0 : 1
|21.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 36-й тур
|0 : 0