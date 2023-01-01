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Ювентус - Болонья 27 Августа прямая трансляция

Стадион: Альянц - Ювентус (Турин, Италия), вместимость: 41507
27 Августа 2023 года в 19:30 (+03:00). Италия - Серия А, 2-й тур
Главный судья: Марко Ди Белло (Бриндизи, Италия);
Ювентус
Болонья

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Болонья, которое состоится 27 Августа 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц - Ювентус (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ювентус
Турин
Болонья
Болонья
1 Польша вр Войцех Щенсны
6 Бразилия зщ Данило
3 Бразилия зщ Бремер
12 Бразилия зщ Алекс Сандро
27 Италия зщ Андреа Камбьязо
20 Италия пз Фабио Миретти
5 Италия пз Мануэль Локателли
25 Франция пз Адриен Рабьо
22 США нп Тимоти Веа
9 Сербия нп Душан Влахович
7 Италия нп Федерико Кьеза
28 Польша вр Лукаш Скорупски
3 Австрия зщ Стефан Пош
26 Колумбия зщ Джон Лукуми
31 Нидерланды зщ Сэм Бёкема
22 Греция зщ Хараламбос Ликояннис
6 Хорватия пз Никола Моро
8 Аргентина пз Николас Домингес
19 Шотландия пз Льюис Фергюсон
11 Швейцария пз Дан Ндой
7 Италия нп Риккардо Орсолини
9 Нидерланды нп Джошуа Зиркзее
Главные тренеры
Италия Массимилиано Аллегри
Италия Тьяго Мотта
История личных встреч
30.04.2023 Италия - Серия А Серия А. 32-й тур Болонья1 : 1Ювентус
02.10.2022 Италия - Серия А Серия А. 8-й тур Ювентус3 : 0Болонья
16.04.2022 Италия - Серия А 33-й тур Ювентус1 : 1Болонья
18.12.2021 Италия - Серия А 18-й тур Болонья0 : 2Ювентус
23.05.2021 Италия - Серия А 38-й тур Болонья1 : 4Ювентус
24.01.2021 Италия - Серия А 19-й тур Ювентус2 : 0Болонья
22.06.2020 Италия - Серия А 27-й тур Болонья0 : 2Ювентус
19.10.2019 Италия - Серия А 8-й тур Ювентус2 : 1Болонья
24.02.2019 Италия - Серия А 25-й тур Болонья0 : 1Ювентус
12.01.2019 Кубок Италии 1/8 финала Болонья0 : 2Ювентус
20.08.2023 Италия - Серия А 1-й тур 0 : 3Ювентус
03.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Ювентус3 : 1
28.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Ювентус2 : 2
04.06.2023 Италия - Серия А Серия А. 38-й тур 0 : 1Ювентус
28.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 37-й тур Ювентус0 : 1
21.08.2023 Италия - Серия А 1-й тур Болонья0 : 2
11.08.2023 Кубок Италии 1-й раунд Болонья2 : 0
05.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 0Болонья
28.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Болонья2 : 3
04.06.2023 Италия - Серия А Серия А. 38-й тур 2 : 3Болонья

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