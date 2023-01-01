Ювентус - Болонья 27 Августа прямая трансляция
Стадион: Альянц - Ювентус (Турин, Италия), вместимость: 41507
27 Августа 2023 года в 19:30 (+03:00). Италия - Серия А, 2-й тур
Главный судья: Марко Ди Белло (Бриндизи, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Болонья, которое состоится 27 Августа 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц - Ювентус (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ювентус
Турин
Болонья
Болонья
|1
|вр
|Войцех Щенсны
|6
|зщ
|Данило
|3
|зщ
|Бремер
|12
|зщ
|Алекс Сандро
|27
|зщ
|Андреа Камбьязо
|20
|пз
|Фабио Миретти
|5
|пз
|Мануэль Локателли
|25
|пз
|Адриен Рабьо
|22
|нп
|Тимоти Веа
|9
|нп
|Душан Влахович
|7
|нп
|Федерико Кьеза
|28
|вр
|Лукаш Скорупски
|3
|зщ
|Стефан Пош
|26
|зщ
|Джон Лукуми
|31
|зщ
|Сэм Бёкема
|22
|зщ
|Хараламбос Ликояннис
|6
|пз
|Никола Моро
|8
|пз
|Николас Домингес
|19
|пз
|Льюис Фергюсон
|11
|пз
|Дан Ндой
|7
|нп
|Риккардо Орсолини
|9
|нп
|Джошуа Зиркзее
Главные тренеры
|Массимилиано Аллегри
|Тьяго Мотта
История личных встреч
|30.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 32-й тур
|1 : 1
|02.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 8-й тур
|3 : 0
|16.04.2022
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 1
|18.12.2021
|Италия - Серия А
|18-й тур
|0 : 2
|23.05.2021
|Италия - Серия А
|38-й тур
|1 : 4
|24.01.2021
|Италия - Серия А
|19-й тур
|2 : 0
|22.06.2020
|Италия - Серия А
|27-й тур
|0 : 2
|19.10.2019
|Италия - Серия А
|8-й тур
|2 : 1
|24.02.2019
|Италия - Серия А
|25-й тур
|0 : 1
|12.01.2019
|Кубок Италии
|1/8 финала
|0 : 2
|20.08.2023
|Италия - Серия А
|1-й тур
|0 : 3
|03.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|28.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|04.06.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 38-й тур
|0 : 1
|28.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 37-й тур
|0 : 1
|21.08.2023
|Италия - Серия А
|1-й тур
|0 : 2
|11.08.2023
|Кубок Италии
|1-й раунд
|2 : 0
|05.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|28.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 3
|04.06.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 38-й тур
|2 : 3