Лацио - Дженоа 27 Августа прямая трансляция
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
27 Августа 2023 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 2-й тур
Главный судья: Ливио Маринелли (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Дженоа, которое состоится 27 Августа 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лацио
Рим
Дженоа
Генуя
|94
|вр
|Иван Проведель
|29
|зщ
|Мануэль Лаццари
|15
|зщ
|Николо Казале
|13
|зщ
|Алессио Романьоли
|77
|зщ
|Адам Марушич
|6
|пз
|Даити Камада
|32
|пз
|Данило Катальди
|10
|пз
|Луис Альберто
|7
|нп
|Фелипе Андерсон
|17
|нп
|Чиро Иммобиле
|20
|нп
|Маттиа Цаканьи
|1
|вр
|Хосеп Риера
|22
|зщ
|Хоан Васкес
|13
|зщ
|Маттья Бани
|5
|зщ
|Раду Дрэгушин
|20
|зщ
|Стефано Сабелли
|3
|зщ
|Аарон Кариколь
|2
|пз
|Мортен Торсбю
|47
|пз
|Милан Бадель
|8
|пз
|Кевин Стротман
|19
|нп
|Матео Ретеги
|11
|нп
|Альберт Гудмундссон
Главные тренеры
|Маурицио Сарри
|Альберто Джилардино
История личных встреч
|10.04.2022
|Италия - Серия А
|32-й тур
|1 : 4
|17.12.2021
|Италия - Серия А
|18-й тур
|3 : 1
|02.05.2021
|Италия - Серия А
|34-й тур
|4 : 3
|03.01.2021
|Италия - Серия А
|15-й тур
|1 : 1
|23.02.2020
|Италия - Серия А
|25-й тур
|2 : 3
|29.09.2019
|Италия - Серия А
|6-й тур
|4 : 0
|17.02.2019
|Италия - Серия А
|24-й тур
|2 : 1
|23.09.2018
|Италия - Серия А
|5-й тур
|4 : 1
|05.02.2018
|Италия - Серия А
|23-й тур
|1 : 2
|17.09.2017
|Италия - Серия А
|4-й тур
|2 : 3
|20.08.2023
|Италия - Серия А
|1-й тур
|2 : 1
|06.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|03.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|26.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|23.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|19.08.2023
|Италия - Серия А
|1-й тур
|1 : 4
|11.08.2023
|Кубок Италии
|1-й раунд
|4 : 3
|29.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|19.05.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 38-й тур
|4 : 3
|13.05.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 37-й тур
|3 : 2