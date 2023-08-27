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Лацио - Дженоа 27 Августа прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
27 Августа 2023 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 2-й тур
Главный судья: Ливио Маринелли (Италия);
Лацио
Дженоа

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Дженоа, которое состоится 27 Августа 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лацио
Рим
Дженоа
Генуя
94 Италия вр Иван Проведель
29 Италия зщ Мануэль Лаццари
15 Италия зщ Николо Казале
13 Италия зщ Алессио Романьоли
77 Черногория зщ Адам Марушич
6 Япония пз Даити Камада
32 Италия пз Данило Катальди
10 Испания пз Луис Альберто
7 Бразилия нп Фелипе Андерсон
17 Италия нп Чиро Иммобиле
20 Италия нп Маттиа Цаканьи
1 Испания вр Хосеп Риера
22 Мексика зщ Хоан Васкес
13 Италия зщ Маттья Бани
5 Румыния зщ Раду Дрэгушин
20 Италия зщ Стефано Сабелли
3 Испания зщ Аарон Кариколь
2 Норвегия пз Мортен Торсбю
47 Хорватия пз Милан Бадель
8 Нидерланды пз Кевин Стротман
19 Италия нп Матео Ретеги
11 Исландия нп Альберт Гудмундссон
Главные тренеры
Италия Маурицио Сарри
Италия Альберто Джилардино
История личных встреч
10.04.2022 Италия - Серия А 32-й тур Дженоа1 : 4Лацио
17.12.2021 Италия - Серия А 18-й тур Лацио3 : 1Дженоа
02.05.2021 Италия - Серия А 34-й тур Лацио4 : 3Дженоа
03.01.2021 Италия - Серия А 15-й тур Дженоа1 : 1Лацио
23.02.2020 Италия - Серия А 25-й тур Дженоа2 : 3Лацио
29.09.2019 Италия - Серия А 6-й тур Лацио4 : 0Дженоа
17.02.2019 Италия - Серия А 24-й тур Дженоа2 : 1Лацио
23.09.2018 Италия - Серия А 5-й тур Лацио4 : 1Дженоа
05.02.2018 Италия - Серия А 23-й тур Лацио1 : 2Дженоа
17.09.2017 Италия - Серия А 4-й тур Дженоа2 : 3Лацио
20.08.2023 Италия - Серия А 1-й тур 2 : 1Лацио
06.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 1Лацио
03.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 3 : 0Лацио
26.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Лацио2 : 0
23.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Лацио4 : 0
19.08.2023 Италия - Серия А 1-й тур Дженоа1 : 4
11.08.2023 Кубок Италии 1-й раунд Дженоа4 : 3
29.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Дженоа1 : 0
19.05.2023 Италия - Серия B Серия В. 38-й тур Дженоа4 : 3
13.05.2023 Италия - Серия B Серия В. 37-й тур 3 : 2Дженоа

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