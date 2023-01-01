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Наполи - Сассуоло 27 Августа прямая трансляция

Стадион: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
27 Августа 2023 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 2-й тур
Главный судья: Антонио Джуа (Италия);
Наполи
Сассуоло

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Сассуоло, которое состоится 27 Августа 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Наполи
Неаполь
Сассуоло
Сассуоло
1 Италия вр Алекс Мерет
22 Италия зщ Джованни Ди Лоренцо
13 Косово зщ Амир Ррахмани
5 Бразилия зщ Жуан Жесус
17 Уругвай зщ Матиас Оливера
99 Камерун пз Андре Замбо Ангисса
68 Словакия пз Станислав Лоботка
20 Польша пз Пётр Зелиньски
21 Италия нп Маттео Политано
77 Грузия нп Хвича Кварацхелия
9 Нигерия нп Виктор Осимхен
47 Италия вр Андреа Консильи
22 Германия зщ Йереми Тольян
5 Хорватия зщ Мартин Эрлич
21 Италия зщ Маттиа Вити
17 Уругвай зщ Матиас Винья
27 Франция пз Максим Лопес
7 Бразилия пз Матеус Энрике
11 Албания пз Недим Байрами
92 Франция нп Грегоре Дефрель
45 Франция нп Арман Лорьенте
9 Италия нп Андреа Пинамонти
Главные тренеры
Франция Руди Гарсия
Италия Алессио Дионизи
История личных встреч
17.02.2023 Италия - Серия А Серия А. 23-й тур Сассуоло0 : 2Наполи
29.10.2022 Италия - Серия А Серия А. 12-й тур Наполи4 : 0Сассуоло
30.04.2022 Италия - Серия А 35-й тур Наполи6 : 1Сассуоло
01.12.2021 Италия - Серия А 15-й тур Сассуоло2 : 2Наполи
03.03.2021 Италия - Серия А 25-й тур Сассуоло3 : 3Наполи
01.11.2020 Италия - Серия А 6-й тур Наполи0 : 2Сассуоло
25.07.2020 Италия - Серия А 36-й тур Наполи2 : 0Сассуоло
22.12.2019 Италия - Серия А 17-й тур Сассуоло1 : 2Наполи
10.03.2019 Италия - Серия А 27-й тур Сассуоло1 : 1Наполи
13.01.2019 Кубок Италии 1/8 финала Наполи2 : 0Сассуоло
19.08.2023 Италия - Серия А 1-й тур 1 : 3Наполи
11.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Наполи2 : 0
06.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Наполи1 : 0
02.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Наполи1 : 1
29.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Наполи4 : 0
20.08.2023 Италия - Серия А 1-й тур Сассуоло0 : 2
13.08.2023 Кубок Италии 1-й раунд 2 : 5 ДВСассуоло
02.06.2023 Италия - Серия А Серия А. 38-й тур Сассуоло1 : 3
26.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 37-й тур 2 : 2Сассуоло
19.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 36-й тур Сассуоло1 : 2

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