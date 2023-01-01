Наполи - Сассуоло 27 Августа прямая трансляция
Стадион: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
27 Августа 2023 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 2-й тур
Главный судья: Антонио Джуа (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Сассуоло, которое состоится 27 Августа 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Наполи
Неаполь
Сассуоло
Сассуоло
|1
|вр
|Алекс Мерет
|22
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|13
|зщ
|Амир Ррахмани
|5
|зщ
|Жуан Жесус
|17
|зщ
|Матиас Оливера
|99
|пз
|Андре Замбо Ангисса
|68
|пз
|Станислав Лоботка
|20
|пз
|Пётр Зелиньски
|21
|нп
|Маттео Политано
|77
|нп
|Хвича Кварацхелия
|9
|нп
|Виктор Осимхен
|47
|вр
|Андреа Консильи
|22
|зщ
|Йереми Тольян
|5
|зщ
|Мартин Эрлич
|21
|зщ
|Маттиа Вити
|17
|зщ
|Матиас Винья
|27
|пз
|Максим Лопес
|7
|пз
|Матеус Энрике
|11
|пз
|Недим Байрами
|92
|нп
|Грегоре Дефрель
|45
|нп
|Арман Лорьенте
|9
|нп
|Андреа Пинамонти
Главные тренеры
|Руди Гарсия
|Алессио Дионизи
История личных встреч
|17.02.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 23-й тур
|0 : 2
|29.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 12-й тур
|4 : 0
|30.04.2022
|Италия - Серия А
|35-й тур
|6 : 1
|01.12.2021
|Италия - Серия А
|15-й тур
|2 : 2
|03.03.2021
|Италия - Серия А
|25-й тур
|3 : 3
|01.11.2020
|Италия - Серия А
|6-й тур
|0 : 2
|25.07.2020
|Италия - Серия А
|36-й тур
|2 : 0
|22.12.2019
|Италия - Серия А
|17-й тур
|1 : 2
|10.03.2019
|Италия - Серия А
|27-й тур
|1 : 1
|13.01.2019
|Кубок Италии
|1/8 финала
|2 : 0
|19.08.2023
|Италия - Серия А
|1-й тур
|1 : 3
|11.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|06.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|02.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|29.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|20.08.2023
|Италия - Серия А
|1-й тур
|0 : 2
|13.08.2023
|Кубок Италии
|1-й раунд
|2 : 5 ДВ
|02.06.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 38-й тур
|1 : 3
|26.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 37-й тур
|2 : 2
|19.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 36-й тур
|1 : 2