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Майнц - Айнтрахт Ф 27 Августа прямая трансляция

Стадион: Мева-Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034
27 Августа 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 2-й тур
Главный судья: Бастиан Данкерт (Росток, Германия);
Майнц
Айнтрахт Ф

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Майнц - Айнтрахт Ф, которое состоится 27 Августа 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Мева-Арена (Майнц, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Майнц
Майнц
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
27 Германия вр Робин Центнер
16 Германия зщ Штефан Белл
20 Швейцария зщ Эдимилсон Фернандеш
21 Германия зщ Данни да Коста
19 Франция зщ Антони Каси
31 Германия пз Доминик Кор
14 Германия пз Том Краус
8 Люксембург пз Леандро Баррейро
6 Германия пз Антон Стах
17 Франция нп Людовик Ажорк
9 Австрия нп Карим Онисиво
1 Германия вр Кевин Трапп
35 Бразилия зщ Тута
4 Германия зщ Робин Кох
3 Эквадор зщ Вильям Пачо
24 Португалия зщ Аурелио Бута
31 Германия зщ Филипп Макс
26 Франция пз Эрик Жуниор Эбимбе
15 Тунис пз Эйе Скири
27 Германия пз Марио Гётце
29 Дания пз Йеспер Линдстрём
9 Франция нп Рандаль Коло Муани
Главные тренеры
Дания Бо Свенссон
Германия Дино Топпмёллер
История личных встреч
13.05.2023 Германия - Бундеслига 32-й тур Айнтрахт Ф3 : 0Майнц
13.11.2022 Германия - Бундеслига 15-й тур Майнц1 : 1Айнтрахт Ф
14.05.2022 Германия - Бундеслига 34-й тур Майнц2 : 2Айнтрахт Ф
18.12.2021 Германия - Бундеслига 17-й тур Айнтрахт Ф1 : 0Майнц
09.05.2021 Германия - Бундеслига 32-й тур Айнтрахт Ф1 : 1Майнц
09.01.2021 Германия - Бундеслига 15-й тур Майнц0 : 2Айнтрахт Ф
06.06.2020 Германия - Бундеслига 30-й тур Айнтрахт Ф0 : 2Майнц
02.12.2019 Германия - Бундеслига 13-й тур Майнц2 : 1Айнтрахт Ф
12.05.2019 Германия - Бундеслига 33-й тур Айнтрахт Ф0 : 2Майнц
19.12.2018 Германия - Бундеслига 16-й тур Майнц2 : 2Айнтрахт Ф
20.08.2023 Германия - Бундеслига 1-й тур 4 : 1Майнц
12.08.2023 Кубок Германии 1-й раунд 0 : 1Майнц
27.05.2023 Германия - Бундеслига 34-й тур 2 : 2Майнц
21.05.2023 Германия - Бундеслига 33-й тур Майнц1 : 4
13.05.2023 Германия - Бундеслига 32-й тур Айнтрахт Ф3 : 0Майнц
24.08.2023 Лига конференций Раунд плей-офф. 1-й матч 1 : 1Айнтрахт Ф
20.08.2023 Германия - Бундеслига 1-й тур Айнтрахт Ф1 : 0
13.08.2023 Кубок Германии 1-й раунд 0 : 7Айнтрахт Ф
05.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Айнтрахт Ф0 : 0
03.06.2023 Кубок Германии Финал 2 : 0Айнтрахт Ф

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