Майнц - Айнтрахт Ф 27 Августа прямая трансляция
Стадион: Мева-Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034
27 Августа 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 2-й тур
Главный судья: Бастиан Данкерт (Росток, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Майнц - Айнтрахт Ф, которое состоится 27 Августа 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Мева-Арена (Майнц, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Майнц
Майнц
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
|27
|вр
|Робин Центнер
|16
|зщ
|Штефан Белл
|20
|зщ
|Эдимилсон Фернандеш
|21
|зщ
|Данни да Коста
|19
|зщ
|Антони Каси
|31
|пз
|Доминик Кор
|14
|пз
|Том Краус
|8
|пз
|Леандро Баррейро
|6
|пз
|Антон Стах
|17
|нп
|Людовик Ажорк
|9
|нп
|Карим Онисиво
|1
|вр
|Кевин Трапп
|35
|зщ
|Тута
|4
|зщ
|Робин Кох
|3
|зщ
|Вильям Пачо
|24
|зщ
|Аурелио Бута
|31
|зщ
|Филипп Макс
|26
|пз
|Эрик Жуниор Эбимбе
|15
|пз
|Эйе Скири
|27
|пз
|Марио Гётце
|29
|пз
|Йеспер Линдстрём
|9
|нп
|Рандаль Коло Муани
Главные тренеры
|Бо Свенссон
|Дино Топпмёллер
История личных встреч
|13.05.2023
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|3 : 0
|13.11.2022
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|1 : 1
|14.05.2022
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|2 : 2
|18.12.2021
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|1 : 0
|09.05.2021
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|1 : 1
|09.01.2021
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|0 : 2
|06.06.2020
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|0 : 2
|02.12.2019
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|2 : 1
|12.05.2019
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|0 : 2
|19.12.2018
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|2 : 2
|20.08.2023
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|4 : 1
|12.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 1
|27.05.2023
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|2 : 2
|21.05.2023
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|1 : 4
|13.05.2023
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|3 : 0
|24.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|1 : 1
|20.08.2023
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|1 : 0
|13.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 7
|05.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|03.06.2023
|Кубок Германии
|Финал
|2 : 0