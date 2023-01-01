01:38 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 27 августа
Свернуть список

Бавария - Аугсбург 27 Августа прямая трансляция

Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия), вместимость: 75000
27 Августа 2023 года в 18:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 2-й тур
Главный судья: Саша Штегеман (Нидеркассель, Германия);
Бавария
Аугсбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Аугсбург, которое состоится 27 Августа 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бавария
Мюнхен
Аугсбург
Аугсбург
26 Германия вр Свен Ульрайх
40 Марокко зщ Нуссайр Мазрауи
3 Южная Корея зщ Ким Мин Джэ
4 Нидерланды зщ Маттейс де Лигт
19 Канада зщ Альфонсо Дэвис
6 Германия пз Йозуа Киммих
8 Германия пз Леон Горецка
10 Германия нп Лерой Зане
25 Германия нп Томас Мюллер
11 Франция нп Кингсли Коман
9 Англия нп Гарри Кейн
1 Германия вр Финн Дамен
23 Германия зщ Максимилиан Бауэр
19 Германия зщ Феликс Удуохай
3 Дания зщ Мадс Педерсен
27 Бельгия пз Арне Энгелс
10 Германия пз Арне Майер
8 Косово пз Эльвис Реджбечай
30 Германия пз Никлас Дорш
9 Босния и Герцеговина нп Эрмедин Демирович
11 Германия нп Мергим Бериша
20 Германия нп Свен Михель
Главные тренеры
Германия Томас Тухель
Германия Энрико Масен
История личных встреч
11.03.2023 Германия - Бундеслига 24-й тур Бавария5 : 3Аугсбург
19.10.2022 Кубок Германии 1/16 финала Аугсбург2 : 5Бавария
17.09.2022 Германия - Бундеслига 7-й тур Аугсбург1 : 0Бавария
09.04.2022 Германия - Бундеслига 29-й тур Бавария1 : 0Аугсбург
19.11.2021 Германия - Бундеслига 12-й тур Аугсбург2 : 1Бавария
22.05.2021 Германия - Бундеслига 34-й тур Бавария5 : 2Аугсбург
20.01.2021 Германия - Бундеслига 17-й тур Аугсбург0 : 1Бавария
08.03.2020 Германия - Бундеслига 25-й тур Бавария2 : 0Аугсбург
19.10.2019 Германия - Бундеслига 8-й тур Аугсбург2 : 2Бавария
15.02.2019 Германия - Бундеслига 22-й тур Аугсбург2 : 3Бавария
18.08.2023 Германия - Бундеслига 1-й тур 0 : 4Бавария
12.08.2023 Суперкубок Германии 2023 Финал Бавария0 : 3
07.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Бавария4 : 2
02.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 3 : 4Бавария
29.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 0 : 1Бавария
19.08.2023 Германия - Бундеслига 1-й тур Аугсбург4 : 4
13.08.2023 Кубок Германии 1-й раунд 2 : 0Аугсбург
06.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 0Аугсбург
29.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Аугсбург3 : 1
22.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 1Аугсбург

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close