Бавария - Аугсбург 27 Августа прямая трансляция
Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия), вместимость: 75000
27 Августа 2023 года в 18:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 2-й тур
Главный судья: Саша Штегеман (Нидеркассель, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Аугсбург, которое состоится 27 Августа 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бавария
Мюнхен
Аугсбург
Аугсбург
|26
|вр
|Свен Ульрайх
|40
|зщ
|Нуссайр Мазрауи
|3
|зщ
|Ким Мин Джэ
|4
|зщ
|Маттейс де Лигт
|19
|зщ
|Альфонсо Дэвис
|6
|пз
|Йозуа Киммих
|8
|пз
|Леон Горецка
|10
|нп
|Лерой Зане
|25
|нп
|Томас Мюллер
|11
|нп
|Кингсли Коман
|9
|нп
|Гарри Кейн
|1
|вр
|Финн Дамен
|23
|зщ
|Максимилиан Бауэр
|19
|зщ
|Феликс Удуохай
|3
|зщ
|Мадс Педерсен
|27
|пз
|Арне Энгелс
|10
|пз
|Арне Майер
|8
|пз
|Эльвис Реджбечай
|30
|пз
|Никлас Дорш
|9
|нп
|Эрмедин Демирович
|11
|нп
|Мергим Бериша
|20
|нп
|Свен Михель
Главные тренеры
|Томас Тухель
|Энрико Масен
История личных встреч
|11.03.2023
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|5 : 3
|19.10.2022
|Кубок Германии
|1/16 финала
|2 : 5
|17.09.2022
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|1 : 0
|09.04.2022
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|1 : 0
|19.11.2021
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|2 : 1
|22.05.2021
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|5 : 2
|20.01.2021
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|0 : 1
|08.03.2020
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|2 : 0
|19.10.2019
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|2 : 2
|15.02.2019
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|2 : 3
|18.08.2023
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|0 : 4
|12.08.2023
|Суперкубок Германии 2023
|Финал
|0 : 3
|07.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 2
|02.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 4
|29.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|19.08.2023
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|4 : 4
|13.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|2 : 0
|06.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|29.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|22.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1