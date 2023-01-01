Боавишта - Каза Пия 27 Августа прямая трансляция
27 Августа 2023 года в 17:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 3-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боавишта - Каза Пия, которое состоится 27 Августа 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боавишта
Порту
Каза Пия
Лиссабон
|99
|вр
|Жоау Гонсалвиш
|79
|зщ
|Педру Мальейро
|26
|зщ
|Родриго Абаскаль
|5
|зщ
|Chidozie Awaziem
|20
|зщ
|Филипе Феррейра
|24
|пз
|Себастьян Перес
|42
|пз
|Гайюс Макута
|21
|пз
|Tiago Morais
|8
|нп
|Бруну Луренсу
|9
|нп
|Роберт Боженик
|7
|нп
|Салвадор Агра
|33
|вр
|Рикарду Батишта
|15
|зщ
|Фернанду Варела
|19
|зщ
|Нермин Золотич
|13
|зщ
|Вашку Фернандеш
|72
|пз
|Гаиска Ларрасабаль
|16
|пз
|Бени Мукенди
|80
|пз
|Pablo
|5
|пз
|Леонарду Лелу
|7
|нп
|Савиур Годвин
|99
|нп
|Клэйтон
|11
|нп
|Юки Сома
Главные тренеры
|Фелипе Пинту Мартиньш
История личных встреч
|14.02.2023
|Португалия - Примейра
|20-й тур
|0 : 0
|21.08.2022
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|2 : 0
|03.08.2019
|Португалия - Кубок лиги
|2-й раунд
|2 : 0
|19.08.2023
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|1 : 4
|14.08.2023
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|3 : 2
|27.05.2023
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|1 : 4
|20.05.2023
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|1 : 1
|12.05.2023
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|3 : 1
|18.08.2023
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|1 : 2
|12.08.2023
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|0 : 3
|27.05.2023
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|1 : 0
|21.05.2023
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|2 : 2
|14.05.2023
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|2 : 1