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Боавишта - Каза Пия 27 Августа прямая трансляция

27 Августа 2023 года в 17:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 3-й тур
Боавишта
Каза Пия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боавишта - Каза Пия, которое состоится 27 Августа 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боавишта
Порту
Каза Пия
Лиссабон
99 Португалия вр Жоау Гонсалвиш
79 Португалия зщ Педру Мальейро
26 Уругвай зщ Родриго Абаскаль
5 Нигерия зщ Chidozie Awaziem
20 Португалия зщ Филипе Феррейра
24 Колумбия пз Себастьян Перес
42 Конго пз Гайюс Макута
21 Португалия пз Tiago Morais
8 Португалия нп Бруну Луренсу
9 Словакия нп Роберт Боженик
7 Португалия нп Салвадор Агра
33 Ангола вр Рикарду Батишта
15 Кабо-Верде зщ Фернанду Варела
19 Босния и Герцеговина зщ Нермин Золотич
13 Португалия зщ Вашку Фернандеш
72 Испания пз Гаиска Ларрасабаль
16 Ангола пз Бени Мукенди
80 Бразилия пз Pablo
5 Португалия пз Леонарду Лелу
7 Нигерия нп Савиур Годвин
99 Бразилия нп Клэйтон
11 Япония нп Юки Сома
Главные тренеры
Португалия Фелипе Пинту Мартиньш
История личных встреч
14.02.2023 Португалия - Примейра 20-й тур Боавишта0 : 0Каза Пия
21.08.2022 Португалия - Примейра 3-й тур Каза Пия2 : 0Боавишта
03.08.2019 Португалия - Кубок лиги 2-й раунд Каза Пия2 : 0Боавишта
19.08.2023 Португалия - Примейра 2-й тур 1 : 4Боавишта
14.08.2023 Португалия - Примейра 1-й тур Боавишта3 : 2
27.05.2023 Португалия - Примейра 34-й тур 1 : 4Боавишта
20.05.2023 Португалия - Примейра 33-й тур Боавишта1 : 1
12.05.2023 Португалия - Примейра 32-й тур 3 : 1Боавишта
18.08.2023 Португалия - Примейра 2-й тур Каза Пия1 : 2
12.08.2023 Португалия - Примейра 1-й тур 0 : 3Каза Пия
27.05.2023 Португалия - Примейра 34-й тур 1 : 0Каза Пия
21.05.2023 Португалия - Примейра 33-й тур Каза Пия2 : 2
14.05.2023 Португалия - Примейра 32-й тур 2 : 1Каза Пия

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