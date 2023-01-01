ПЕК Зволле - Утрехт 27 Августа прямая трансляция
Стадион: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды), вместимость: 12500
27 Августа 2023 года в 13:15 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 3-й тур
Главный судья: Лауренс Герретс (Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПЕК Зволле - Утрехт, которое состоится 27 Августа 2023 года в 13:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 3-й тур, оно проводится на стадионе: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПЕК Зволле
Зволле
Утрехт
Утрехт
|1
|вр
|Яспер Схенделар
|2
|зщ
|Брам ван Полен
|4
|зщ
|Сам Керстен
|5
|зщ
|Барт ван Хинтум
|23
|зщ
|Элиано Рейндерс
|28
|пз
|Зико Бюрместер
|11
|пз
|Дэйв ван ден Берг
|7
|пз
|Юнес Намли
|9
|нп
|Леннарт Тай
|10
|нп
|Ферди Дрёйф
|13
|нп
|Томас Лам
|1
|вр
|Вассилис Баркас
|5
|зщ
|Хидде тер Авест
|3
|зщ
|Mike van der Hoorn
|27
|зщ
|Модибо Саньян
|16
|зщ
|Суфьян Эль-Каруани
|6
|пз
|Джан Боздоган
|18
|пз
|Йенс Торнстра
|7
|пз
|Виктор Йенсен
|11
|нп
|Маруан Азаркан
|21
|нп
|Матс Сёнтьенс
|9
|нп
|Анастасиос Дувикас
Главные тренеры
|Йонни Янсен
История личных встреч
|07.05.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|1 : 1
|25.09.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|5 : 1
|30.01.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|3 : 3
|21.11.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|1 : 1
|17.01.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|3 : 3
|11.08.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|3 : 1
|03.02.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|4 : 3
|19.08.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|2 : 0
|10.02.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|2 : 1
|01.12.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|1 : 1
|20.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|3 : 1
|12.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|1 : 2
|12.01.2023
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|3 : 1
|20.10.2022
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|0 : 1
|15.05.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|1 : 2
|20.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|0 : 2
|12.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|2 : 0
|04.06.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Плей-офф за Лигу конференций. 1/2 финала. 2-й матч
|0 : 1 5 : 4
|01.06.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Плей-офф за Лигу конференций. 1/2 финала. 1-й матч
|1 : 2
|28.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|3 : 2