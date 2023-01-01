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ПЕК Зволле - Утрехт 27 Августа прямая трансляция

Стадион: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды), вместимость: 12500
27 Августа 2023 года в 13:15 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 3-й тур
Главный судья: Лауренс Герретс (Нидерланды);
ПЕК Зволле
Утрехт

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПЕК Зволле - Утрехт, которое состоится 27 Августа 2023 года в 13:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 3-й тур, оно проводится на стадионе: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПЕК Зволле
Зволле
Утрехт
Утрехт
1 Нидерланды вр Яспер Схенделар
2 Нидерланды зщ Брам ван Полен
4 Нидерланды зщ Сам Керстен
5 Нидерланды зщ Барт ван Хинтум
23 Нидерланды зщ Элиано Рейндерс
28 Нидерланды пз Зико Бюрместер
11 Нидерланды пз Дэйв ван ден Берг
7 Дания пз Юнес Намли
9 Германия нп Леннарт Тай
10 Нидерланды нп Ферди Дрёйф
13 Финляндия нп Томас Лам
1 Греция вр Вассилис Баркас
5 Нидерланды зщ Хидде тер Авест
3 Нидерланды зщ Mike van der Hoorn
27 Мали зщ Модибо Саньян
16 Марокко зщ Суфьян Эль-Каруани
6 Германия пз Джан Боздоган
18 Нидерланды пз Йенс Торнстра
7 Дания пз Виктор Йенсен
11 Нидерланды нп Маруан Азаркан
21 Нидерланды нп Матс Сёнтьенс
9 Греция нп Анастасиос Дувикас
Главные тренеры
Нидерланды Йонни Янсен
История личных встреч
07.05.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 32-й тур ПЕК Зволле1 : 1Утрехт
25.09.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 7-й тур Утрехт5 : 1ПЕК Зволле
30.01.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 20-й тур Утрехт3 : 3ПЕК Зволле
21.11.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 9-й тур ПЕК Зволле1 : 1Утрехт
17.01.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 19-й тур ПЕК Зволле3 : 3Утрехт
11.08.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 2-й тур Утрехт3 : 1ПЕК Зволле
03.02.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 20-й тур ПЕК Зволле4 : 3Утрехт
19.08.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 2-й тур Утрехт2 : 0ПЕК Зволле
10.02.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 23-й тур Утрехт2 : 1ПЕК Зволле
01.12.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 14-й тур ПЕК Зволле1 : 1Утрехт
20.08.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 2-й тур 3 : 1ПЕК Зволле
12.08.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 1-й тур ПЕК Зволле1 : 2
12.01.2023 Кубок Нидерландов 1/16 финала 3 : 1ПЕК Зволле
20.10.2022 Кубок Нидерландов 1-й раунд 0 : 1ПЕК Зволле
15.05.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 34-й тур ПЕК Зволле1 : 2
20.08.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 2-й тур Утрехт0 : 2
12.08.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 1-й тур 2 : 0Утрехт
04.06.2023 Нидерланды - Эредивизия Плей-офф за Лигу конференций. 1/2 финала. 2-й матч 0 : 1 5 : 4Утрехт
01.06.2023 Нидерланды - Эредивизия Плей-офф за Лигу конференций. 1/2 финала. 1-й матч Утрехт1 : 2
28.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 34-й тур Утрехт3 : 2

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