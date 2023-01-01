Фейеноорд - Алмере Сити 27 Августа прямая трансляция
Стадион: Де Кёйп (Фейеноорд) (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 51117
27 Августа 2023 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 3-й тур
Главный судья: Бас Нейхейс (Энсхеде, Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фейеноорд - Алмере Сити, которое состоится 27 Августа 2023 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Де Кёйп (Фейеноорд) (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фейеноорд
Роттердам
Алмере Сити
Алмере
|22
|вр
|Тимон Велленройтер
|4
|зщ
|Лютсхарел Гертрейда
|21
|зщ
|Томас Белен
|33
|зщ
|Давид Ганцко
|5
|зщ
|Квилиндсхи Хартман
|10
|пз
|Калвин Стенгс
|20
|пз
|Матс Виффер
|8
|пз
|Квинтен Тимбер
|7
|пз
|Алиреза Джаханбакш
|14
|пз
|Игор Пайшао
|29
|нп
|Сантьяго Хименес
|1
|вр
|Нордин Баккер
|20
|зщ
|Хамби Акуйоби
|3
|зщ
|Йоей Якобс
|22
|зщ
|Тео Барбе
|2
|зщ
|Шерел Флоранус
|15
|зщ
|Пер Копмейнерс
|6
|пз
|Альваро Пенья
|10
|пз
|Лансе Дёйвестейн
|7
|пз
|Антони Лимбомбе
|27
|нп
|Rajiv van La Parra
|11
|нп
|Томас Робине
Главные тренеры
|Арне Слот
|Алекс Пастор
История личных встреч
|20.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|2 : 2
|13.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|0 : 0
|04.08.2023
|Суперкубок Нидерландов 2023
|Финал
|0 : 1
|30.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|27.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|19.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|2 : 1
|13.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|1 : 4
|11.01.2023
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|0 : 4
|18.10.2022
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|2 : 0
|27.10.2021
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|0 : 2