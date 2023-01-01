01:38 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 27 августа
Свернуть список

Фейеноорд - Алмере Сити 27 Августа прямая трансляция

Стадион: Де Кёйп (Фейеноорд) (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 51117
27 Августа 2023 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 3-й тур
Главный судья: Бас Нейхейс (Энсхеде, Нидерланды);
Фейеноорд
Алмере Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фейеноорд - Алмере Сити, которое состоится 27 Августа 2023 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Де Кёйп (Фейеноорд) (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фейеноорд
Роттердам
Алмере Сити
Алмере
22 Германия вр Тимон Велленройтер
4 Нидерланды зщ Лютсхарел Гертрейда
21 Нидерланды зщ Томас Белен
33 Словакия зщ Давид Ганцко
5 Нидерланды зщ Квилиндсхи Хартман
10 Нидерланды пз Калвин Стенгс
20 Нидерланды пз Матс Виффер
8 Нидерланды пз Квинтен Тимбер
7 Иран пз Алиреза Джаханбакш
14 Бразилия пз Игор Пайшао
29 Мексика нп Сантьяго Хименес
1 Нидерланды вр Нордин Баккер
20 Нидерланды зщ Хамби Акуйоби
3 Нидерланды зщ Йоей Якобс
22 Франция зщ Тео Барбе
2 Нидерланды зщ Шерел Флоранус
15 Нидерланды зщ Пер Копмейнерс
6 Испания пз Альваро Пенья
10 Нидерланды пз Лансе Дёйвестейн
7 Бельгия пз Антони Лимбомбе
27 Нидерланды нп Rajiv van La Parra
11 Франция нп Томас Робине
Главные тренеры
Нидерланды Арне Слот
Нидерланды Алекс Пастор
История личных встреч
20.08.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 2-й тур 2 : 2Фейеноорд
13.08.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 1-й тур Фейеноорд0 : 0
04.08.2023 Суперкубок Нидерландов 2023 Финал Фейеноорд0 : 1
30.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Фейеноорд2 : 1
27.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Фейеноорд1 : 1
19.08.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 2-й тур 2 : 1Алмере Сити
13.08.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 1-й тур Алмере Сити1 : 4
11.01.2023 Кубок Нидерландов 1/16 финала Алмере Сити0 : 4
18.10.2022 Кубок Нидерландов 1-й раунд Алмере Сити2 : 0
27.10.2021 Кубок Нидерландов 1-й раунд Алмере Сити0 : 2

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close