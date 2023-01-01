Уотфорд - Блэкберн Роверс 27 Августа прямая трансляция
27 Августа 2023 года в 14:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 4-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уотфорд - Блэкберн Роверс, которое состоится 27 Августа 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Уотфорд
Уотфорд
Блэкберн Роверс
Блэкберн
История личных встреч
|11.02.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 31-й тур
|1 : 1
|13.09.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 10-й тур
|2 : 0
|24.02.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 32-й тур
|2 : 3
|21.10.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|3 : 1
|07.02.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 29-й тур
|1 : 0
|27.09.2014
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 9-й тур
|2 : 2
|18.04.2007
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|3 : 1
|23.01.2007
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 1
|19.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|1 : 0
|12.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|0 : 0
|08.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|1 : 1 4 : 3
|05.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|4 : 0
|08.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|2 : 0
|19.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|1 : 2
|12.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|2 : 2
|08.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|4 : 3
|05.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|2 : 1
|08.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|3 : 4