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Уотфорд - Блэкберн Роверс 27 Августа прямая трансляция

27 Августа 2023 года в 14:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 4-й тур
Уотфорд
Блэкберн Роверс

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уотфорд - Блэкберн Роверс, которое состоится 27 Августа 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Уотфорд
Уотфорд
Блэкберн Роверс
Блэкберн
История личных встреч
11.02.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 31-й тур Уотфорд1 : 1Блэкберн Роверс
13.09.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 10-й тур Блэкберн Роверс2 : 0Уотфорд
24.02.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 32-й тур Блэкберн Роверс2 : 3Уотфорд
21.10.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 6-й тур Уотфорд3 : 1Блэкберн Роверс
07.02.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 29-й тур Уотфорд1 : 0Блэкберн Роверс
27.09.2014 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 9-й тур Блэкберн Роверс2 : 2Уотфорд
18.04.2007 Англия - Премьер-лига 34-й тур Блэкберн Роверс3 : 1Уотфорд
23.01.2007 Англия - Премьер-лига 14-й тур Уотфорд2 : 1Блэкберн Роверс
19.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 3-й тур 1 : 0Уотфорд
12.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 2-й тур Уотфорд0 : 0
08.08.2023 Англия - Кубок лиги 1-й раунд 1 : 1 4 : 3Уотфорд
05.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 1-й тур Уотфорд4 : 0
08.05.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Уотфорд2 : 0
19.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 3-й тур Блэкберн Роверс1 : 2
12.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 2-й тур 2 : 2Блэкберн Роверс
08.08.2023 Англия - Кубок лиги 1-й раунд Блэкберн Роверс4 : 3
05.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 1-й тур Блэкберн Роверс2 : 1
08.05.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур 3 : 4Блэкберн Роверс

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