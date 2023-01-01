Гомель - Шахтёр С 27 Августа прямая трансляция
Стадион: Центральный (Гомель, Беларусь), вместимость: 14307
27 Августа 2023 года в 15:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 19-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гомель - Шахтёр С, которое состоится 27 Августа 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Гомель, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гомель
Гомель
Шахтёр С
Солигорск
История личных встреч
|15.04.2023
|Беларусь - Высшая лига
|4-й тур
|1 : 1
|11.09.2022
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|0 : 3
|02.05.2022
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|1 : 0
|28.11.2021
|Беларусь - Высшая лига
|30-й тур
|0 : 1
|27.10.2021
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|2 : 3
|09.08.2021
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|1 : 2 ДВ
|30.08.2020
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|1 : 4
|25.08.2019
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|3 : 1
|21.04.2019
|Беларусь - Высшая лига
|4-й тур
|0 : 1
|06.10.2018
|Беларусь - Высшая лига
|24-й тур
|0 : 3
|22.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|2 : 2
|12.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|3 : 2
|23.07.2023
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|1 : 0
|08.07.2023
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|3 : 1
|02.07.2023
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|3 : 2
|04.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|1 : 1
|29.07.2023
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|2 : 1
|21.07.2023
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|1 : 6
|06.07.2023
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|2 : 0
|30.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|1 : 0