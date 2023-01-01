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Гомель - Шахтёр С 27 Августа прямая трансляция

Стадион: Центральный (Гомель, Беларусь), вместимость: 14307
27 Августа 2023 года в 15:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 19-й тур
Гомель
Шахтёр С

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гомель - Шахтёр С, которое состоится 27 Августа 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Гомель, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гомель
Гомель
Шахтёр С
Солигорск
История личных встреч
15.04.2023 Беларусь - Высшая лига 4-й тур Шахтёр С1 : 1Гомель
11.09.2022 Беларусь - Высшая лига 21-й тур Гомель0 : 3Шахтёр С
02.05.2022 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Шахтёр С1 : 0Гомель
28.11.2021 Беларусь - Высшая лига 30-й тур Шахтёр С0 : 1Гомель
27.10.2021 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Гомель2 : 3Шахтёр С
09.08.2021 Кубок Беларуси 1/8 финала Шахтёр С1 : 2 ДВГомель
30.08.2020 Кубок Беларуси 1/16 финала Гомель1 : 4Шахтёр С
25.08.2019 Беларусь - Высшая лига 19-й тур Шахтёр С3 : 1Гомель
21.04.2019 Беларусь - Высшая лига 4-й тур Гомель0 : 1Шахтёр С
06.10.2018 Беларусь - Высшая лига 24-й тур Гомель0 : 3Шахтёр С
22.08.2023 Беларусь - Высшая лига 18-й тур 2 : 2Гомель
12.08.2023 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Гомель3 : 2
23.07.2023 Кубок Беларуси 1/16 финала 1 : 0Гомель
08.07.2023 Беларусь - Высшая лига 15-й тур 3 : 1Гомель
02.07.2023 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Гомель3 : 2
04.08.2023 Беларусь - Высшая лига 16-й тур 1 : 1Шахтёр С
29.07.2023 Кубок Беларуси 1/8 финала Шахтёр С2 : 1
21.07.2023 Кубок Беларуси 1/16 финала 1 : 6Шахтёр С
06.07.2023 Беларусь - Высшая лига 15-й тур 2 : 0Шахтёр С
30.06.2023 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Шахтёр С1 : 0

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