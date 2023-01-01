Энергетик-БГУ - Неман 27 Августа прямая трансляция
Стадион: РЦОП по футболу БГУ (Минск, Беларусь), вместимость: 1500
27 Августа 2023 года в 17:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 19-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Энергетик-БГУ - Неман, которое состоится 27 Августа 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: РЦОП по футболу БГУ (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Энергетик-БГУ
Минск
Неман
Гродно
История личных встреч
|15.04.2023
|Беларусь - Высшая лига
|4-й тур
|2 : 0
|11.09.2022
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|2 : 1
|02.05.2022
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|1 : 4
|29.08.2021
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|3 : 0
|07.08.2021
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|0 : 4
|24.04.2021
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|1 : 1
|08.08.2020
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|1 : 1
|24.04.2020
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|3 : 0
|24.11.2019
|Беларусь - Высшая лига
|29-й тур
|1 : 1
|06.07.2019
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|2 : 4
|18.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|4 : 0
|05.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|1 : 1
|21.07.2023
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|1 : 0
|07.07.2023
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|0 : 0
|30.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|0 : 1
|22.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|2 : 2
|17.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 4
|10.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 0
|01.08.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 0
|26.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 0