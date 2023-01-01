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Энергетик-БГУ - Неман 27 Августа прямая трансляция

Стадион: РЦОП по футболу БГУ (Минск, Беларусь), вместимость: 1500
27 Августа 2023 года в 17:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 19-й тур
Энергетик-БГУ
Неман

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Энергетик-БГУ - Неман, которое состоится 27 Августа 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: РЦОП по футболу БГУ (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Энергетик-БГУ
Минск
Неман
Гродно
История личных встреч
15.04.2023 Беларусь - Высшая лига 4-й тур Неман2 : 0Энергетик-БГУ
11.09.2022 Беларусь - Высшая лига 21-й тур Энергетик-БГУ2 : 1Неман
02.05.2022 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Неман1 : 4Энергетик-БГУ
29.08.2021 Беларусь - Высшая лига 21-й тур Неман3 : 0Энергетик-БГУ
07.08.2021 Кубок Беларуси 1/8 финала Энергетик-БГУ0 : 4Неман
24.04.2021 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Энергетик-БГУ1 : 1Неман
08.08.2020 Беларусь - Высшая лига 21-й тур Энергетик-БГУ1 : 1Неман
24.04.2020 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Неман3 : 0Энергетик-БГУ
24.11.2019 Беларусь - Высшая лига 29-й тур Неман1 : 1Энергетик-БГУ
06.07.2019 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Энергетик-БГУ2 : 4Неман
18.08.2023 Беларусь - Высшая лига 18-й тур 4 : 0Энергетик-БГУ
05.08.2023 Беларусь - Высшая лига 16-й тур 1 : 1Энергетик-БГУ
21.07.2023 Кубок Беларуси 1/16 финала 1 : 0Энергетик-БГУ
07.07.2023 Беларусь - Высшая лига 15-й тур 0 : 0Энергетик-БГУ
30.06.2023 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Энергетик-БГУ0 : 1
22.08.2023 Беларусь - Высшая лига 18-й тур Неман2 : 2
17.08.2023 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 2-й матч Неман1 : 4
10.08.2023 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 1-й матч 1 : 0Неман
01.08.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 0 : 0Неман
26.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Неман2 : 0

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