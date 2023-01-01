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Нюрнберг - Веен 27 Августа прямая трансляция

Стадион: Макс-Морлок-Штадион (Нюрнберг, Германия), вместимость: 50000
27 Августа 2023 года в 14:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 4-й тур
Нюрнберг
Веен

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нюрнберг - Веен, которое состоится 27 Августа 2023 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Макс-Морлок-Штадион (Нюрнберг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нюрнберг
Нюрнберг
Веен
Висбаден
Главные тренеры
Германия Дитер Хеккинг
Германия Маркус Каучински
История личных встреч
16.06.2020 Германия - Вторая Бундеслига 32-й тур Веен0 : 6Нюрнберг
30.11.2019 Германия - Вторая Бундеслига 15-й тур Нюрнберг0 : 2Веен
20.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 3-й тур 2 : 3Нюрнберг
12.08.2023 Кубок Германии 1-й раунд 1 : 9Нюрнберг
06.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 2-й тур Нюрнберг2 : 2
30.07.2023 Германия - Вторая Бундеслига 1-й тур 2 : 0Нюрнберг
13.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Нюрнберг1 : 1
18.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 3-й тур Веен1 : 0
04.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 2-й тур 0 : 1Веен
29.07.2023 Германия - Вторая Бундеслига 1-й тур Веен1 : 1
06.06.2023 Германия - Переходные матчи (2-3) Переходные матчи (2-3). 2-й матч 1 : 2Веен
02.06.2023 Германия - Переходные матчи (2-3) Переходные матчи (2-3). 1-й матч Веен4 : 0

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