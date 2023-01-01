Нюрнберг - Веен 27 Августа прямая трансляция
Стадион: Макс-Морлок-Штадион (Нюрнберг, Германия), вместимость: 50000
27 Августа 2023 года в 14:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 4-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нюрнберг - Веен, которое состоится 27 Августа 2023 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Макс-Морлок-Штадион (Нюрнберг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нюрнберг
Нюрнберг
Веен
Висбаден
Главные тренеры
|Дитер Хеккинг
|Маркус Каучински
История личных встреч
|16.06.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|32-й тур
|0 : 6
|30.11.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|15-й тур
|0 : 2
|20.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|3-й тур
|2 : 3
|12.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|1 : 9
|06.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|2-й тур
|2 : 2
|30.07.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|1-й тур
|2 : 0
|13.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|18.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|3-й тур
|1 : 0
|04.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|2-й тур
|0 : 1
|29.07.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|1-й тур
|1 : 1
|06.06.2023
|Германия - Переходные матчи (2-3)
|Переходные матчи (2-3). 2-й матч
|1 : 2
|02.06.2023
|Германия - Переходные матчи (2-3)
|Переходные матчи (2-3). 1-й матч
|4 : 0