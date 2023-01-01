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Санкт-Паули - Магдебург 27 Августа прямая трансляция

Стадион: Миллернтор-Штадион (Гамбург, Германия), вместимость: 29546
27 Августа 2023 года в 14:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 4-й тур
Санкт-Паули
Магдебург

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санкт-Паули - Магдебург, которое состоится 27 Августа 2023 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Миллернтор-Штадион (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Санкт-Паули
Гамбург
Магдебург
Магдебург
Главные тренеры
Германия Кристиан Тиц
Германия Кристиан Тиц
История личных встреч
18.02.2023 Германия - Вторая Бундеслига 21-й тур Магдебург1 : 2Санкт-Паули
14.08.2022 Германия - Вторая Бундеслига 4-й тур Санкт-Паули3 : 0Магдебург
07.08.2021 Кубок Германии 1-й раунд Магдебург2 : 3Санкт-Паули
22.12.2018 Германия - Вторая Бундеслига 18-й тур Санкт-Паули4 : 1Магдебург
05.08.2018 Германия - Вторая Бундеслига 1-й тур Магдебург1 : 2Санкт-Паули
19.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 3-й тур 0 : 0Санкт-Паули
12.08.2023 Кубок Германии 1-й раунд 0 : 5Санкт-Паули
05.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 2-й тур Санкт-Паули0 : 0
29.07.2023 Германия - Вторая Бундеслига 1-й тур 1 : 2Санкт-Паули
28.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур Санкт-Паули1 : 1
20.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 3-й тур 2 : 4Магдебург
14.08.2023 Кубок Германии 1-й раунд 1 : 2Магдебург
06.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 2-й тур Магдебург2 : 1
29.07.2023 Германия - Вторая Бундеслига 1-й тур 1 : 1Магдебург
28.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур Магдебург4 : 0

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