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Карлсруэ - Айнтрахт Б 27 Августа прямая трансляция

Стадион: БББанк Вильдпарк (Карлсруэ, Германия), вместимость: 29699
27 Августа 2023 года в 14:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 4-й тур
Карлсруэ
Айнтрахт Б

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Карлсруэ - Айнтрахт Б, которое состоится 27 Августа 2023 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: БББанк Вильдпарк (Карлсруэ, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Карлсруэ
Карлсруэ
Айнтрахт Б
Брауншвейг
История личных встреч
01.04.2023 Германия - Вторая Бундеслига 26-й тур Карлсруэ1 : 1Айнтрахт Б
16.09.2022 Германия - Вторая Бундеслига 9-й тур Айнтрахт Б2 : 1Карлсруэ
14.03.2021 Германия - Вторая Бундеслига 25-й тур Карлсруэ0 : 0Айнтрахт Б
21.11.2020 Германия - Вторая Бундеслига 8-й тур Айнтрахт Б1 : 3Карлсруэ
21.05.2017 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур Айнтрахт Б2 : 1Карлсруэ
17.12.2016 Германия - Вторая Бундеслига 17-й тур Карлсруэ0 : 0Айнтрахт Б
20.02.2016 Германия - Вторая Бундеслига 22-й тур Карлсруэ2 : 2Айнтрахт Б
30.08.2015 Германия - Вторая Бундеслига 5-й тур Айнтрахт Б6 : 0Карлсруэ
17.05.2015 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур Айнтрахт Б0 : 2Карлсруэ
07.12.2014 Германия - Вторая Бундеслига 16-й тур Карлсруэ1 : 0Айнтрахт Б
18.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 3-й тур 1 : 0Карлсруэ
11.08.2023 Кубок Германии 1-й раунд 2 : 1Карлсруэ
06.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 2-й тур Карлсруэ2 : 2
29.07.2023 Германия - Вторая Бундеслига 1-й тур 2 : 3Карлсруэ
19.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Карлсруэ2 : 4
20.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 3-й тур Айнтрахт Б1 : 0
11.08.2023 Кубок Германии 1-й раунд Айнтрахт Б1 : 3
06.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 2-й тур 2 : 1Айнтрахт Б
30.07.2023 Германия - Вторая Бундеслига 1-й тур Айнтрахт Б0 : 1
28.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур 2 : 1Айнтрахт Б

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