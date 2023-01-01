Карлсруэ - Айнтрахт Б 27 Августа прямая трансляция
Стадион: БББанк Вильдпарк (Карлсруэ, Германия), вместимость: 29699
27 Августа 2023 года в 14:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 4-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Карлсруэ - Айнтрахт Б, которое состоится 27 Августа 2023 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: БББанк Вильдпарк (Карлсруэ, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Карлсруэ
Карлсруэ
Айнтрахт Б
Брауншвейг
История личных встреч
|01.04.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|26-й тур
|1 : 1
|16.09.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|9-й тур
|2 : 1
|14.03.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|25-й тур
|0 : 0
|21.11.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|8-й тур
|1 : 3
|21.05.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|2 : 1
|17.12.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|17-й тур
|0 : 0
|20.02.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|22-й тур
|2 : 2
|30.08.2015
|Германия - Вторая Бундеслига
|5-й тур
|6 : 0
|17.05.2015
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|0 : 2
|07.12.2014
|Германия - Вторая Бундеслига
|16-й тур
|1 : 0
|18.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|3-й тур
|1 : 0
|11.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|2 : 1
|06.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|2-й тур
|2 : 2
|29.07.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|1-й тур
|2 : 3
|19.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 4
|20.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|3-й тур
|1 : 0
|11.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|1 : 3
|06.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|2-й тур
|2 : 1
|30.07.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|1-й тур
|0 : 1
|28.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|2 : 1