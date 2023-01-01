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Кайрат - Астана 27 Августа прямая трансляция

27 Августа 2023 года в 16:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 21-й тур
Кайрат
Астана

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кайрат - Астана, которое состоится 27 Августа 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кайрат
Алма-Ата
Астана
Астана
История личных встреч
16.04.2023 Казахстан - Премьер-лига 6-й тур Астана0 : 3Кайрат
15.10.2022 Казахстан - Премьер-лига 23-й тур Кайрат0 : 4Астана
14.05.2022 Казахстан - Премьер-лига 11-й тур Астана6 : 0Кайрат
24.10.2021 Казахстан - Премьер-лига 25-й тур Кайрат1 : 0Астана
23.05.2021 Казахстан - Премьер-лига 13-й тур Астана1 : 1Кайрат
30.10.2020 Казахстан - Премьер-лига 16-й тур Астана0 : 1Кайрат
04.10.2020 Казахстан - Премьер-лига 6-й тур Кайрат3 : 0Астана
20.10.2019 Казахстан - Премьер-лига 30-й тур Астана3 : 1Кайрат
30.06.2019 Казахстан - Премьер-лига 16-й тур Астана0 : 2Кайрат
20.04.2019 Казахстан - Премьер-лига 6-й тур Кайрат0 : 1Астана
20.08.2023 Казахстан - Премьер-лига 20-й тур 1 : 0Кайрат
13.08.2023 Казахстан - Премьер-лига 19-й тур Кайрат2 : 1
06.08.2023 Казахстан - Премьер-лига 18-й тур 4 : 2Кайрат
29.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 17-й тур 0 : 0Кайрат
23.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 16-й тур Кайрат2 : 2
24.08.2023 Лига конференций Раунд плей-офф. 1-й матч Астана1 : 0
20.08.2023 Казахстан - Премьер-лига 20-й тур Астана1 : 1
17.08.2023 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 2-й матч 5 : 1Астана
08.08.2023 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Астана2 : 1
02.08.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Астана0 : 2

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