Атырау - Актобе 27 Августа прямая трансляция
27 Августа 2023 года в 16:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 21-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атырау - Актобе, которое состоится 27 Августа 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атырау
Атырау
Актобе
Актобе
История личных встреч
|16.04.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|6-й тур
|4 : 0
|19.06.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 2
|11.03.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 1
|12.06.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 0
|04.04.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 3
|15.09.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|26-й тур
|3 : 2
|23.06.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 1
|14.04.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 0
|03.11.2018
|Казахстан - Премьер-лига
|32-й тур
|3 : 1
|14.07.2018
|Казахстан - Премьер-лига
|18-й тур
|5 : 1
|19.08.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|20-й тур
|4 : 1
|12.08.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 0
|05.08.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|18-й тур
|2 : 2
|30.07.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 1
|22.07.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 0
|20.08.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 1
|17.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 1
|13.08.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 1
|10.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 1
|06.08.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|18-й тур
|4 : 2