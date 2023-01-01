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Атырау - Актобе 27 Августа прямая трансляция

27 Августа 2023 года в 16:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 21-й тур
Атырау
Актобе

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атырау - Актобе, которое состоится 27 Августа 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атырау
Атырау
Актобе
Актобе
История личных встреч
16.04.2023 Казахстан - Премьер-лига 6-й тур Актобе4 : 0Атырау
19.06.2022 Казахстан - Премьер-лига 14-й тур Атырау0 : 2Актобе
11.03.2022 Казахстан - Премьер-лига 2-й тур Актобе2 : 1Атырау
12.06.2021 Казахстан - Премьер-лига 15-й тур Актобе1 : 0Атырау
04.04.2021 Казахстан - Премьер-лига 3-й тур Атырау1 : 3Актобе
15.09.2019 Казахстан - Премьер-лига 26-й тур Актобе3 : 2Атырау
23.06.2019 Казахстан - Премьер-лига 15-й тур Атырау1 : 1Актобе
14.04.2019 Казахстан - Премьер-лига 5-й тур Актобе2 : 0Атырау
03.11.2018 Казахстан - Премьер-лига 32-й тур Атырау3 : 1Актобе
14.07.2018 Казахстан - Премьер-лига 18-й тур Актобе5 : 1Атырау
19.08.2023 Казахстан - Премьер-лига 20-й тур 4 : 1Атырау
12.08.2023 Казахстан - Премьер-лига 19-й тур Атырау1 : 0
05.08.2023 Казахстан - Премьер-лига 18-й тур 2 : 2Атырау
30.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 17-й тур Атырау0 : 1
22.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 16-й тур 0 : 0Атырау
20.08.2023 Казахстан - Премьер-лига 20-й тур Актобе1 : 1
17.08.2023 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 2-й матч Актобе0 : 1
13.08.2023 Казахстан - Премьер-лига 19-й тур 1 : 1Актобе
10.08.2023 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 1-й матч 1 : 1Актобе
06.08.2023 Казахстан - Премьер-лига 18-й тур Актобе4 : 2

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