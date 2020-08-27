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Тобол - Ордабасы 27 Августа прямая трансляция

27 Августа 2023 года в 18:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 21-й тур
Тобол
Ордабасы

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тобол - Ордабасы, которое состоится 27 Августа 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тобол
Костанай
Ордабасы
Шымкент
История личных встреч
16.04.2023 Казахстан - Премьер-лига 6-й тур Ордабасы4 : 1Тобол
27.08.2022 Казахстан - Премьер-лига 17-й тур Тобол4 : 0Ордабасы
09.04.2022 Казахстан - Премьер-лига 5-й тур Ордабасы3 : 1Тобол
02.10.2021 Казахстан - Премьер-лига 23-й тур Тобол3 : 1Ордабасы
15.05.2021 Казахстан - Премьер-лига 11-й тур Ордабасы1 : 1Тобол
30.10.2020 Казахстан - Премьер-лига 16-й тур Ордабасы0 : 3Тобол
16.09.2020 Казахстан - Премьер-лига 6-й тур Тобол0 : 4Ордабасы
20.10.2019 Казахстан - Премьер-лига 30-й тур Тобол1 : 2Ордабасы
14.07.2019 Казахстан - Премьер-лига 18-й тур Ордабасы0 : 0Тобол
01.05.2019 Казахстан - Премьер-лига 8-й тур Тобол1 : 1Ордабасы
24.08.2023 Лига конференций Раунд плей-офф. 1-й матч Тобол1 : 2
20.08.2023 Казахстан - Премьер-лига 20-й тур 1 : 1Тобол
17.08.2023 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 2-й матч 1 : 0 5 : 6Тобол
13.08.2023 Казахстан - Премьер-лига 19-й тур 2 : 1Тобол
10.08.2023 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Тобол1 : 0
20.08.2023 Казахстан - Премьер-лига 20-й тур Ордабасы1 : 0
13.08.2023 Казахстан - Премьер-лига 19-й тур 2 : 3Ордабасы
03.08.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 3 : 2Ордабасы
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Ордабасы2 : 2
22.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 16-й тур Ордабасы2 : 1

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