Тобол - Ордабасы 27 Августа прямая трансляция
27 Августа 2023 года в 18:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 21-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тобол - Ордабасы, которое состоится 27 Августа 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тобол
Костанай
Ордабасы
Шымкент
История личных встреч
|16.04.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|6-й тур
|4 : 1
|27.08.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|17-й тур
|4 : 0
|09.04.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|5-й тур
|3 : 1
|02.10.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|23-й тур
|3 : 1
|15.05.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 1
|30.10.2020
|Казахстан - Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 3
|16.09.2020
|Казахстан - Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 4
|20.10.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 2
|14.07.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 0
|01.05.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 1
|24.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|1 : 2
|20.08.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 1
|17.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 0 5 : 6
|13.08.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 1
|10.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 0
|20.08.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 0
|13.08.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 3
|03.08.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|3 : 2
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 2
|22.07.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 1