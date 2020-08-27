Кызыл-Жар - Аксу 27 Августа прямая трансляция
27 Августа 2023 года в 14:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 21-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кызыл-Жар - Аксу, которое состоится 27 Августа 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кызыл-Жар
Петропавловск
Аксу
Павлодар
История личных встреч
|16.04.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 2
|03.07.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 0
|03.04.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 1
|19.08.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 2
|13.08.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 1
|05.08.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 1
|29.07.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 0
|22.07.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 1
|19.08.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|20-й тур
|4 : 1
|13.08.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 1
|05.08.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|18-й тур
|3 : 1
|29.07.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 1
|22.07.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 1