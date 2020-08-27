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Кызыл-Жар - Аксу 27 Августа прямая трансляция

27 Августа 2023 года в 14:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 21-й тур
Кызыл-Жар
Аксу

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кызыл-Жар - Аксу, которое состоится 27 Августа 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кызыл-Жар
Петропавловск
Аксу
Павлодар
История личных встреч
16.04.2023 Казахстан - Премьер-лига 6-й тур Аксу0 : 2Кызыл-Жар
03.07.2022 Казахстан - Премьер-лига 16-й тур Аксу1 : 0Кызыл-Жар
03.04.2022 Казахстан - Премьер-лига 4-й тур Кызыл-Жар2 : 1Аксу
19.08.2023 Казахстан - Премьер-лига 20-й тур 1 : 2Кызыл-Жар
13.08.2023 Казахстан - Премьер-лига 19-й тур Кызыл-Жар1 : 1
05.08.2023 Казахстан - Премьер-лига 18-й тур 1 : 1Кызыл-Жар
29.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 17-й тур Кызыл-Жар1 : 0
22.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 16-й тур 2 : 1Кызыл-Жар
19.08.2023 Казахстан - Премьер-лига 20-й тур Аксу4 : 1
13.08.2023 Казахстан - Премьер-лига 19-й тур Аксу1 : 1
05.08.2023 Казахстан - Премьер-лига 18-й тур 3 : 1Аксу
29.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 17-й тур Аксу2 : 1
22.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 16-й тур 1 : 1Аксу

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