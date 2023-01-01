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Райо Вальекано - Атлетико М 28 Августа прямая трансляция

Стадион: Кампо де Вальекас (Мадрид, Испания), вместимость: 15489
28 Августа 2023 года в 22:30 (+03:00). Испания - Примера, 3-й тур
Главный судья: Хосе Мунуэра Монтера (Испания);
Райо Вальекано
Атлетико М

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Райо Вальекано - Атлетико М, которое состоится 28 Августа 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Кампо де Вальекас (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Райо Вальекано
Мадрид
Атлетико М
Мадрид
1 Северная Македония вр Столе Димитриевски
20 Албания зщ Иван Балиу
24 Франция зщ Флорьян Лежён
5 Испания зщ Аридане Эрнандес
12 Уругвай зщ Луис Эспино
17 Испания пз Унай Лопес
23 Испания пз Оскар Мартин
8 Аргентина пз Оскар Трехо
7 Испания нп Иси Паласон
22 Испания нп Рауль де Томас
18 Испания нп Альваро Гарсия
13 Словения вр Ян Облак
15 Черногория зщ Стефан Савич
22 Испания зщ Марио Эрмосо
16 Аргентина зщ Науэль Молина
20 Бельгия пз Аксель Витсель
24 Испания пз Пабло Барриос
5 Аргентина пз Родриго Де Пауль
8 Испания пз Сауль Ньигес
21 Бельгия нп Янник Карраско
7 Франция нп Антуан Гризманн
9 Нидерланды нп Мемфис Депай
Главные тренеры
Испания Франсиско Родригес
Аргентина Диего Симеоне
История личных встреч
09.04.2023 Испания - Примера 28-й тур Райо Вальекано1 : 2Атлетико М
18.10.2022 Испания - Примера 10-й тур Атлетико М1 : 1Райо Вальекано
19.03.2022 Испания - Примера 29-й тур Райо Вальекано0 : 1Атлетико М
02.01.2022 Испания - Примера 19-й тур Атлетико М2 : 0Райо Вальекано
16.02.2019 Испания - Примера 24-й тур Райо Вальекано0 : 1Атлетико М
25.08.2018 Испания - Примера 2-й тур Атлетико М1 : 0Райо Вальекано
30.04.2016 Испания - Примера 36-й тур Атлетико М1 : 0Райо Вальекано
14.01.2016 Кубок Испании 1/8 финала. 2-й матч Атлетико М3 : 0Райо Вальекано
07.01.2016 Кубок Испании 1/8 финала. 1-й матч Райо Вальекано1 : 1Атлетико М
30.12.2015 Испания - Примера 17-й тур Райо Вальекано0 : 2Атлетико М
21.08.2023 Испания - Примера 2-й тур 0 : 2Райо Вальекано
11.08.2023 Испания - Примера 1-й тур 0 : 2Райо Вальекано
04.06.2023 Испания - Примера 38-й тур 3 : 0Райо Вальекано
28.05.2023 Испания - Примера 37-й тур Райо Вальекано2 : 1
24.05.2023 Испания - Примера 36-й тур 2 : 1Райо Вальекано
20.08.2023 Испания - Примера 2-й тур 0 : 0Атлетико М
14.08.2023 Испания - Примера 1-й тур Атлетико М3 : 1
06.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 1Атлетико М
03.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Атлетико М0 : 0
30.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 2Атлетико М
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«Золотой» мальчик португальского футбола поругался с «Атлетико» и попросился в «Барсу».Почему он больше никому не нужен? Как избавиться от игрока за € 127 млн? Феликс оказался в тупике и устроил демарш 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура Примеры: «Райо Вальекано» — «Атлетико». Начало мадридского дерби запланировано на 22:30 по московскому времени.

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