Райо Вальекано - Атлетико М 28 Августа прямая трансляция
Стадион: Кампо де Вальекас (Мадрид, Испания), вместимость: 15489
28 Августа 2023 года в 22:30 (+03:00). Испания - Примера, 3-й тур
Главный судья: Хосе Мунуэра Монтера (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Райо Вальекано - Атлетико М, которое состоится 28 Августа 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Кампо де Вальекас (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Райо Вальекано
Мадрид
Атлетико М
Мадрид
|1
|вр
|Столе Димитриевски
|20
|зщ
|Иван Балиу
|24
|зщ
|Флорьян Лежён
|5
|зщ
|Аридане Эрнандес
|12
|зщ
|Луис Эспино
|17
|пз
|Унай Лопес
|23
|пз
|Оскар Мартин
|8
|пз
|Оскар Трехо
|7
|нп
|Иси Паласон
|22
|нп
|Рауль де Томас
|18
|нп
|Альваро Гарсия
|13
|вр
|Ян Облак
|15
|зщ
|Стефан Савич
|22
|зщ
|Марио Эрмосо
|16
|зщ
|Науэль Молина
|20
|пз
|Аксель Витсель
|24
|пз
|Пабло Барриос
|5
|пз
|Родриго Де Пауль
|8
|пз
|Сауль Ньигес
|21
|нп
|Янник Карраско
|7
|нп
|Антуан Гризманн
|9
|нп
|Мемфис Депай
Главные тренеры
|Франсиско Родригес
|Диего Симеоне
История личных встреч
|09.04.2023
|Испания - Примера
|28-й тур
|1 : 2
|18.10.2022
|Испания - Примера
|10-й тур
|1 : 1
|19.03.2022
|Испания - Примера
|29-й тур
|0 : 1
|02.01.2022
|Испания - Примера
|19-й тур
|2 : 0
|16.02.2019
|Испания - Примера
|24-й тур
|0 : 1
|25.08.2018
|Испания - Примера
|2-й тур
|1 : 0
|30.04.2016
|Испания - Примера
|36-й тур
|1 : 0
|14.01.2016
|Кубок Испании
|1/8 финала. 2-й матч
|3 : 0
|07.01.2016
|Кубок Испании
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 1
|30.12.2015
|Испания - Примера
|17-й тур
|0 : 2
|21.08.2023
|Испания - Примера
|2-й тур
|0 : 2
|11.08.2023
|Испания - Примера
|1-й тур
|0 : 2
|04.06.2023
|Испания - Примера
|38-й тур
|3 : 0
|28.05.2023
|Испания - Примера
|37-й тур
|2 : 1
|24.05.2023
|Испания - Примера
|36-й тур
|2 : 1
|20.08.2023
|Испания - Примера
|2-й тур
|0 : 0
|14.08.2023
|Испания - Примера
|1-й тур
|3 : 1
|06.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|03.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|30.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 2
Текстовая трансляция
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«Золотой» мальчик португальского футбола поругался с «Атлетико» и попросился в «Барсу».Почему он больше никому не нужен? Как избавиться от игрока за € 127 млн? Феликс оказался в тупике и устроил демарш 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура Примеры: «Райо Вальекано» — «Атлетико». Начало мадридского дерби запланировано на 22:30 по московскому времени.