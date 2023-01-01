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Арсенал - Торпедо М 28 Августа прямая трансляция

Стадион: Арсенал (Тула, Россия), вместимость: 20048
28 Августа 2023 года в 19:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 7-й тур
Главный судья: Юрий Карпов (Петрозаводск, Россия);
Арсенал
Торпедо М

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Торпедо М, которое состоится 28 Августа 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Арсенал (Тула, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал
Тула
Торпедо М
Москва
Главные тренеры
Россия Александр Александрович Сторожук
Испания Жозеп Клотет
История личных встреч
05.04.2015 Россия - Премьер-Лига 21-й тур Арсенал1 : 3Торпедо М
03.11.2014 Россия - Премьер-Лига 12-й тур Торпедо М0 : 1Арсенал
30.04.2014 ФНЛ - Первый дивизион 35-й тур Арсенал1 : 0Торпедо М
07.10.2013 ФНЛ - Первый дивизион 17-й тур Торпедо М2 : 0Арсенал
21.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 6-й тур 0 : 0Арсенал
12.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 5-й тур 2 : 1Арсенал
07.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 4-й тур Арсенал2 : 0
28.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 3-й тур 5 : 1Арсенал
23.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 2-й тур Арсенал0 : 0
21.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 6-й тур Торпедо М2 : 1
14.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 5-й тур 2 : 0Торпедо М
05.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 4-й тур Торпедо М0 : 1
30.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 3-й тур Торпедо М1 : 1
24.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 2-й тур 1 : 2Торпедо М

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