Арсенал - Торпедо М 28 Августа прямая трансляция
Стадион: Арсенал (Тула, Россия), вместимость: 20048
28 Августа 2023 года в 19:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 7-й тур
Главный судья: Юрий Карпов (Петрозаводск, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Торпедо М, которое состоится 28 Августа 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Арсенал (Тула, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал
Тула
Торпедо М
Москва
Главные тренеры
|Александр Александрович Сторожук
|Жозеп Клотет
История личных встреч
|05.04.2015
|Россия - Премьер-Лига
|21-й тур
|1 : 3
|03.11.2014
|Россия - Премьер-Лига
|12-й тур
|0 : 1
|30.04.2014
|ФНЛ - Первый дивизион
|35-й тур
|1 : 0
|07.10.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|17-й тур
|2 : 0
|21.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|6-й тур
|0 : 0
|12.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|5-й тур
|2 : 1
|07.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|4-й тур
|2 : 0
|28.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|3-й тур
|5 : 1
|23.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|2-й тур
|0 : 0
|21.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|6-й тур
|2 : 1
|14.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|5-й тур
|2 : 0
|05.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|4-й тур
|0 : 1
|30.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|3-й тур
|1 : 1
|24.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|2-й тур
|1 : 2